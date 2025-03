25 tập thể, 32 cá nhân được khen thưởng trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”

BBK - Ngày 19/3, Công an tỉnh Bắc Kạn tổ chức trao thưởng đợt 1 phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” và đợt thi đua thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Đại tá Hà Văn Tuyên, Giám đốc Công an tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân.

Bám sát sự chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an, UBND tỉnh, lực lượng Công an toàn tỉnh đã thực hiện thắng lợi đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh, trật tự. Công an các đơn vị, địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch, tích cực tổ chức triển khai.

Trong đợt cao điểm, tỷ lệ điều tra tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự xã hội đạt 91,89%, vượt 6,89% so với chỉ tiêu đề ra. Tỷ lệ điều tra tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt tỷ lệ 100%. Khởi tố 51 vụ, 68 bị can phạm tội về ma tuý, thu giữ 97,163g Hêrôin và 1,85g ma tuý tổng hợp; 12 vụ, 12 bị can phạm tội về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ; 3 vụ, 6 bị can vi phạm pháp luật về môi trường. 100% tố giác, tin báo về tội phạm được giải quyết…

Ghi nhận thành tích đạt được, UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh quyết định khen thưởng cho 25 tập thể và 32 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt 1 phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” và đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm./.