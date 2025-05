Bắc Kạn: 05 ngày nghỉ lễ không xảy ra tai nạn giao thông

BBK - Với tinh thần chủ động, quyết liệt, lực lượng Công an toàn tỉnh đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, giữ vững an ninh trật tự, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân trong 5 ngày nghỉ dịp lễ 30/4 – 1/5/2025.

Lực lượng CSGT kiểm tra nồng độ cồn dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5.

Trong 5 ngày nghỉ dịp lễ 30/4 và 1/5 (từ ngày 30/4 đến ngày 04/5), tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được giữ vững, ổn định, đảm bảo cho người dân và du khách có kỳ nghỉ lễ an toàn, bình yên. Công tác bảo đảm trật tự an toàn xã hội, toàn tỉnh xảy ra 02 vụ cố ý gây thương tích, làm 02 người bị thương; không xảy ra các vụ việc phức tạp, không phát sinh “điểm nóng”; không xảy ra tai nạn giao thông và cháy nổ trên địa bàn.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Bắc Kạn phối hợp truy bắt các đối tượng trộm cắp tài sản, xảy ra tại tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang.

Lực lượng CSGT đã triển khai 100 ca tuần tra, kiểm soát với 303 lượt CBCS tham gia; đã phát hiện, xử lý 198 trường hợp vi phạm, ước tính xử phạt gần 650 triệu đồng. Lực lượng Công an cơ sở đã phối hợp tuần tra 589 lượt, với 1.246 lượt CBCS tham gia, nhất là tại các khu dân cư, địa điểm, khu vui chơi, nơi tập trung đông người…

Với tinh thần trách nhiệm cao, sự chủ động, quyết liệt của toàn lực lượng Công an tỉnh Bắc Kạn, đã góp phần giữ gìn bình yên cho Nhân dân vui chơi, nghỉ lễ an toàn, trọn vẹn./.