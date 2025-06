Bắc Kạn: Biểu dương 39 tập thể, 08 cá nhân điển hình "Dân vận khéo" giai đoạn 2021 - 2025

Đến dự có các đồng chí: Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Hoàng Thu Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đồng Văn Lưu, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh...

Phong trào “Dân vận khéo” được các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện trên các lĩnh vực, qua đó, góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Phong trào được tổ chức thực hiện nền nếp, thường xuyên, được gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh, của địa phương, đơn vị, từng khu dân cư; qua thực hiện phong trào, việc xây dựng các mô hình “Dân vận khéo” ở từng lĩnh vực, nội dung cụ thể đã huy động được mọi nguồn lực xã hội góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân. Nhiều mô hình “Dân vận khéo” được xây dựng sát với tình hình thực tiễn tại các địa phương, đơn vị, khu dân cư đã phát huy hiệu quả rõ nét; xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo trong huy động sức dân tham gia củng cố, cải tạo hạ tầng nông thôn, đô thị...

Nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên và Nhân dân về công tác dân vận và phong trào “Dân vận khéo” được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác dân vận trong tình hình mới. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo được thực hiện nền nếp, thường xuyên, phát huy rõ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp. Công tác tuyên truyền, biểu dương, khen thưởng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” được quan tâm thực hiện, qua đó tạo động lực cho phong trào có sức lan tỏa sâu rộng hơn.

Tại hội nghị, có 39 tập thể, 08 cá nhân được biểu dương điển hình "Dân vận khéo" giai đoạn 2021 - 2025.

Các tập thể được biểu dương theo Quyết định số 1762-QĐ/TU ngày 18/6/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn, gồm:

Tập thể: Chi bộ Công an xã Cổ Linh, huyện Pác Nặm; Chi bộ Mạ Khao, xã Cao Tân, huyện Pác Nặm; Chi bộ Trường PTDT Nội trú huyện Pác Nặm; Chi bộ Khuổi Khỉ, xã Xuân La, huyện Pác Nặm; Tập thể Nhân dân Phố Chính, thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông; Công đoàn Cơ quan Huyện ủy Bạch Thông; Cán bộ, giáo viên Trường Mầm non Nguyên Phúc, huyện Bạch Thông;

Chi bộ Văn hóa - Thông tin, huyện Ngân Sơn; Chi bộ Trường THPT Ngân Sơn, huyện Ngân Sơn; Chi hội Phụ nữ thôn Phia Pảng, xã Thượng Ân, huyện Ngân Sơn; Chi bộ Bản Phố, xã Cao Kỳ, huyện Chợ Mới; Chi bộ Trường Tiểu học Quảng Chu, huyện Chợ Mới; Chi bộ Công an xã Thanh Mai, huyện Chợ Mới; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Na Rì; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, huyện Na Rì; Chi bộ Trường Tiểu học Trần Phú, huyện Na Rì; Chi bộ Pò Nim, xã Cường Lợi, huyện Na Rì;

Chi bộ Khối Đảng Huyện ủy Na Rì; Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Chợ Đồn; Chi bộ Văn phòng HĐND - UBND huyện Chợ Đồn; Chi bộ Tổ dân phố 9, thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn; Chi bộ thôn Nà Luông, xã Đại Sảo, huyện Chợ Đồn; Chi bộ Tiểu khu 7, thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Ba Bể; Tập thể thôn Nà Đúc, xã Địa Linh, huyện Ba Bể; Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hà Hiệu, huyện Ba Bể; Chi hội Cựu chiến binh tổ 17, phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn;

Chi bộ Bản Bung, xã Dương Quang, thành phố Bắc Kạn; Chi bộ 5, phường Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn; Chi bộ 10, phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn; Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh; Ban Quân lực, Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh; Ban Quân y, Phòng Hậu cần Kỹ thuật, Bộ CHQS tỉnh; Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Hội Chữ thập đỏ tỉnh; Chi bộ Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh; Chi bộ Cơ quan Ủy ban Kiểm tra, Đảng ủy Công an tỉnh; Chi bộ Phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an tỉnh; Chi bộ I - Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo.

Cá nhân: Bà Chu Thị Toan, thôn Phai Khỉm, xã Nhạn Môn, huyện Pác Nặm; bà Lý Thị Mơ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nguyên Phúc, huyện Bạch Thông; bà Triệu Thị Xoa, đảng viên Chi bộ Nà Váng, xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông; ông Hoàng Văn Tùng, Chủ tịch Hội Nông dân xã Bằng Vân, huyện Ngân Sơn; bà Phạm Thị Tuyết Mai, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Huyện ủy Chợ Mới; ông Trương Đức Danh, Chủ tịch Hội Nông dân xã Kim Lư, huyện Na Rì; ông Đặng Văn Thức, thôn Mỹ Thanh, xã Yên Mỹ, huyện Chợ Đồn; ông Hà Sỹ Thoan, Chủ tịch Hội Nông Dân xã Lương Bằng, huyện Chợ Đồn.