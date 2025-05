Bắc Kạn: Cảnh báo các nguy cơ lũ quét, sạt lở

BBK - Từ đêm 15 đến sáng 16/5, trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn có mưa vừa, có nơi mưa rất to, một số nơi ghi nhận mực nước dâng cao, dự báo các nguy cơ về lũ quét, sạt lở đất đá, ngập lụt... có thể xảy ra.

Mưa lớn gây ngập cục bộ mặt đường ngã ba thị trấn Vân Tùng, huyện Ngân Sơn sáng ngày 16/5.

Do mưa kéo dài nhiều giờ đồng hồ khiến độ ẩm trong đất đạt trạng thái bão hoà (trên 80%). Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn tỉnh, trong vài ngày tới, do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24-27 độ Vĩ Bắc bị nén, kết hợp vùng hội tụ gió lên đến 3.000m, thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đêm và sáng ngày 16/5 có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, các nguy cơ về lũ quét trên các suối nhỏ, sạt lở đất trên các sườn núi dốc, taluy dương, ngập úng cục bộ ở vùng trũng thấp tại một số nơi thuộc các huyện như: Pác Nặm, Ba Bể, Chợ Đồn, Ngân Sơn, Bạch Thông có thể xảy ra.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy được dự báo cấp 1.

Nước dâng ở thị trấn Vân Tùng, huyện Ngân Sơn vào sát hiên nhà (ảnh người dân cung cấp).

Danh sách các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, đá.

Huyện Chợ Đồn: Xã Bản Thi, Đồng Lạc, Nam Cường, Quảng Bạch, Xuân Lạc, Tân Lập...

Huyện Ngân Sơn: Xã Bằng Vân, Cốc Đán, Đức Vân, Hiệp Lực, Thuần Mang, Thượng Ân, Thượng Quan, Trung Hoà, thị trấn Nà Phặc, thị trấn Vân Tùng.

Huyện Ba Bể: Xã Bành Trạch, Hà Hiệu, Phúc Lộc, Cao Thượng, Địa Linh, Yến Dương, Chu Hương, Mỹ Phương, Quảng Khê, thị trấn Chợ Rã…

Huyện Pác Nặm: Xã Bộc Bố, Cao Tân, Cổ Linh, Công Bằng, Giáo Hiệu, Nghiên Loan, Nhạn Môn, Xuân La….

Huyện Bạch Thông: Xã Đôn Phong, Sĩ Bình, Vũ Muộn, thị trấn Phủ Thông…

Huyện Na Rì: xã Kim Hỷ, Lương Thượng...

Đường giao thông: Các tuyến Quốc lộ 3B đường đi Na Rì, thành phố Bắc Kạn - Chợ Đồn, Quốc lộ 3, đường tỉnh 258B huyện Ba Bể, Pác Nặm.../.