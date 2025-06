Bắc Kạn chủ động các điều kiện tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025

Công tác chuẩn bị được triển khai nghiêm túc, đồng bộ

Đoàn kiểm tra của Bộ GD&ĐT kiểm tra công tác chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 tại Điểm thi Trường THPT Phủ Thông.

UBND tỉnh Bắc Kạn vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ngành, địa phương triển khai nghiêm túc Thông báo số 314/TB-VPCP ngày 21/6/2025 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Kỳ thi với tinh thần: “Lấy thí sinh làm trung tâm, chủ thể -Thầy cô giáo là động lực - Nhà trường làm bệ đỡ - Gia đình là điểm tựa – Xã hội là nền tảng”; coi đây là ngày hội của học sinh, gia đình và toàn xã hội. Đồng thời, thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm kỳ thi an toàn, nghiêm túc, khách quan, trung thực, hiệu quả; giảm áp lực, giảm chi phí và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh.

Kiểm tra cơ sở vật chất tại các điểm thi nhằm bảo đảm an toàn tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025.

Năm 2025, toàn tỉnh Bắc Kạn có 3.368 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 3.037 thí sinh đang học lớp 12 và 331 thí sinh tự do. Số thí sinh dự thi theo chương trình GDPT 2018 là 3.122, theo chương trình GDPT 2006 là 246.

Có 15 điểm thi được bố trí trên toàn tỉnh, trong đó có 14 điểm thi dành cho thí sinh dự thi chương trình GDPT hiện hành và 01 điểm thi dành cho thí sinh dự thi chương trình GDPT 2006. Tổng số phòng thi là 155 (gồm 140 phòng cho Chương trình GDPT 2018 và 15 phòng cho Chương trình GDPT 2006). Các đơn vị đã hoàn thành việc lập danh sách, kiểm tra điều kiện dự thi và lưu trữ hồ sơ theo quy định.

Đến thời điểm hiện tại, các điểm thi cơ bản đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi: Phòng thi, phòng làm việc, phòng bảo quản đề thi, bài thi, hệ thống camera, thiết bị thông tin liên lạc, phương tiện dự phòng… Các điểm thi cũng đã tổ chức phổ biến quy chế, tập huấn nghiệp vụ coi thi cho cán bộ làm nhiệm vụ, đồng thời tuyên truyền đến học sinh và phụ huynh.

Tại khu vực in sao đề thi, cơ sở vật chất và phương tiện đã được bố trí đảm bảo theo yêu cầu, thực hiện cách ly ba vòng nghiêm ngặt. Các thiết bị như máy photo, máy xếp trang, máy in, máy hủy tài liệu, máy tính… đã được công an kiểm tra, niêm phong, sẵn sàng phục vụ công tác in sao.

Chủ động phương án phòng, chống mưa lũ

Kỳ thi diễn ra vào thời điểm có thể xảy ra mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất. Điểm thi nằm ở khu vực thường xuyên bị ảnh hưởng như THCS&THPT Quảng Khê… Trước thực tế đó, các đơn vị đã chủ động xây dựng phương án ứng phó, trong đó có nội dung vận động phụ huynh đưa học sinh ở xa đến trọ gần điểm thi để đảm bảo an toàn và đúng thời gian.

Kiểm tra mọi điều kiện nhằm đảm bảo Kỳ thi diễn ra an toàn, thuận lợi.

Theo lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Kạn: “Ngành Giáo dục đã chỉ đạo các điểm thi rà soát cụ thể điều kiện thực tế, phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng chức năng xây dựng các phương án ứng phó sự cố như mưa lũ, mất điện, y tế, an ninh. Các điểm thi phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho thí sinh và cán bộ làm nhiệm vụ, không để thí sinh nào vì lý do khách quan mà không được dự thi”.

Danh sách thí sinh và thông tin liên lạc đã được gửi về UBND các xã, phường, thị trấn để phối hợp hỗ trợ trong các tình huống cần thiết. Các điểm thi có bố trí máy phát điện dự phòng, địa điểm thi dự phòng và phương án vận chuyển đề thi, bài thi trong mọi điều kiện thời tiết.

Qua kiểm tra thực tế, một số điểm thi còn tồn tại như: Chưa kê bàn ghế trong phòng thi do học sinh đang ôn tập; một số khu vực chưa đảm bảo vệ sinh; camera chưa đủ góc bao quát hoặc chưa cài đặt thời gian đúng quy định; một số điểm chưa vận hành thử máy phát điện; hồ sơ thí sinh chưa đầy đủ chữ ký xác nhận.

Sở Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu các đơn vị khẩn trương khắc phục các hạn chế, hoàn thành mọi điều kiện phục vụ kỳ thi trước ngày 25/6/2025.

Quyết tâm tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế

UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị tiếp tục rà soát, phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng, không để xảy ra sai sót trong bất kỳ khâu nào. Từng thành viên Ban Chỉ đạo kỳ thi các cấp phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc phương án, kế hoạch đã được phê duyệt. Tỉnh Bắc Kạn kiên quyết không để xảy ra sơ suất trong tổ chức kỳ thi, đặc biệt là trong bối cảnh thời tiết phức tạp và yêu cầu cao về an toàn, minh bạch, trung thực. Kỳ thi không chỉ là hoạt động giáo dục mà còn là nhiệm vụ chính trị quan trọng, liên quan đến tương lai của mỗi học sinh.

Với sự chủ động trong chỉ đạo, tinh thần trách nhiệm cao và sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, ngành, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 tại Bắc Kạn được kỳ vọng sẽ diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh./.