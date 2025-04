Bắc Kạn: Giao ban công tác nội chính quý I

Các đồng chí: Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lường Đức Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy đồng chủ trì Hội nghị. Cùng dự có đồng chí Lê Hồng Khang, Phó Vụ trưởng Vụ địa phương I và lãnh đạo các cơ quan khối Nội chính tỉnh.

Quang cảnh hội nghị.

Theo báo cáo tại Hội nghị, trong quý I, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy, chính quyền và lực lượng chức năng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực và cải cách tư pháp. Qua đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được giữ vững, ổn định. Những vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự được phát hiện, giải quyết kịp thời ngay tại cơ sở, không để tồn đọng, bất ngờ; chất lượng xử lý, giải quyết vụ việc, vụ án được nâng lên...

Các đại biểu thảo luận tại hội nghị.

Lực lượng công an tiếp nhận và giải quyết 86/115 tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; điều tra khám phá 38/41 vụ; khởi tố 38 vụ, 48 bị can; kết luận điều tra chuyển Viện Kiểm sát nhân dân đề nghị truy tố 34 vụ, 50 bị can. Đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về kinh tế, tham nhũng, chức vụ: Khởi tố 13 vụ, 18 bị can; kết luận điều tra chuyển Viện Kiểm sát nhân dân đề nghị truy tố 07 vụ, 10 bị can; tạm đình chỉ 02 vụ, 10 bị can...

Đã thực hiện 70 cuộc thanh tra, kiểm tra các đơn vị, địa phương. Các đơn vị, địa phương tiếp 123 lượt công dân, tiếp nhận, xử lý 356 đơn thư. Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp thụ lý kiểm sát 105 tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, đã giải quyết 65 tin. Kiểm sát điều tra các vụ án hình sự 215 vụ, 285 bị can... Tòa án nhân dân hai cấp giải quyết 230/488 vụ việc các loại...

Tại Hội nghị, các đại biểu đã làm rõ thêm một số nội dung công tác nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực, những khó khăn, vướng mắc trong xử lý các vụ án, vụ việc khi một số cấp đã giải thể, chuyển cấp.

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận nỗ lực của các đơn vị trong khối nội chính và đề nghị các địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động nắm tình hình, kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc triển khai nhiệm vụ; chủ động, giải quyết kịp thời những vụ việc phức tạp về an ninh trật tự, dư luận xã hội; thực hiện hiệu quả các Quy chế phối hợp; làm tốt công tác tư tưởng, sáp nhập, việc sắp xếp tổ chức bộ máy.../.