Bắc Kạn: Giao ban Khối Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh

Tham dự có lãnh đạo Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo và Dân vận, Văn phòng Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và trưởng các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh.

Quang cảnh hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, trong quý I/2025, tình hình tư tưởng của đoàn viên, hội viên và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Dưới sự chỉ đạo, chăm lo của các cấp, ngành, Nhân dân đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 an toàn, tiết kiệm. Ngay sau Tết, các tầng lớp Nhân dân đã tích cực tham gia sản xuất vụ xuân 2025, phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm; chuẩn bị trồng rừng; tham gia các lễ hội truyền thống ở địa phương và các hoạt động kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2025), ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3)...

Nhân dân tiếp tục tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, đặc biệt là công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; phát triển kinh tế - xã hội; lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội với mục tiêu tăng trưởng năm 2025 đạt 8,5% trở lên; về xóa nhà tạm, nhà dột nát; sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị... Những kết quả trên có vai trò đóng góp quan trọng của Ủy ban MTTQ và tổ chức hội, đoàn thể các cấp.

Thảo luận tại hội nghị, đại biểu phản ánh thêm về tâm tư của cán bộ, hội viên, nhân dân đối với công tác sáp nhập tỉnh, tinh gọn tổ chức bộ máy; vấn đề lợi dụng trục lợi đền bù GPMT các dự án làm đường giao thông; tình trạng nhiều cán bộ đoàn cơ sở xin nghỉ việc; cần lập thêm các nhóm zalo, mở rộng mạng lưới để tuyên truyền hiệu quả chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước… Đồng thời đại biểu nhất trí với các nhiệm vụ trọng tâm trong quý II năm 2025.

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận tại hội nghị.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được của MTTQ và các hội, đoàn thể trong quý I. Đồng chí đề nghị các tổ chức bám sát nhiệm vụ quý II và năm 2025 cũng như chỉ đạo của tỉnh, của Trung ương. Làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền về chủ trương sáp nhập tỉnh, sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, bỏ chính quyền cấp huyện, tạo đồng thuận trong tổ chức thực hiện. Tập trung tuyên truyền, vận động để cán bộ, hội viên và người dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống; đồng thuận đối với công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Hoạt động của cơ quan MTTQ và các đoàn thể phải thích ứng nhanh chóng với các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương về tinh gọn tổ chức bộ máy. Luôn sẵn sàng tâm thế nhận nhiệm vụ mới. Tăng cường phối hợp, chú trọng chỉ đạo số hóa tài liệu trước khi sáp nhập tỉnh. Rà soát ngay các dự án, chương trình, các loại quỹ, các nguồn ủy thác… để hoàn thành thủ tục hồ sơ thanh quyết toán, quản lý tài sản chặt chẽ, đúng quy định./.