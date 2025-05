Bắc Kạn: Khởi công xây dựng nhà tình nghĩa tặng cán bộ Công an

BBK - Ngày 13/5, tại thôn Bản Cảm, xã Cổ Linh, huyện Pác Nặm, Công an tỉnh Bắc Kạn tổ chức khởi công xây dựng nhà tình nghĩa tặng Trung uý Sằm Văn Sinh, cán bộ Công an xã Cao Thượng, huyện Ba Bể.

Đại tá Hà Trọng Trung, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh và các đại biểu trao kinh phí hỗ trợ của Bộ Công an và Công an tỉnh tặng gia đình đồng chí Sằm Văn Sinh.

Đồng chí Sằm Văn Sinh, sinh năm 1994, là con cả trong gia đình có 3 anh chị em, gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Xuất phát từ yêu cầu tạo nguồn và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số trong Công an nhân dân, năm 2016 đồng chí Sằm Văn Sinh được tuyển vào Công an nhân dân và công tác tại Công an tỉnh Bắc Kạn, sau đó được cử đi đào tạo tại Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I.

Đồng chí có vợ và con nhỏ, vợ là hợp đồng lao động thuộc Công an tỉnh, thu nhập thấp, chưa có nhà ở. Công an tỉnh Bắc Kạn đã báo cáo Bộ Công an và được duyệt hỗ trợ số tiền 150 triệu đồng từ nguồn quỹ Nghĩa tình đồng đội. Cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh đóng góp số tiền 15 triệu đồng hỗ trợ đồng chí Sằm Văn Sinh. Căn nhà cấp 4 có diện tích sử dụng 70m2 dự kiến sẽ hoàn thành bàn giao và đưa vào sử dụng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2025).

Tại lễ khởi công, Đại tá Hà Trọng Trung, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh đề nghị các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện đúng thiết kế, đảm bảo an toàn lao động và thời gian xây dựng. Đồng chí mong nhận được sự hỗ trợ của cấp uỷ, chính quyền địa phương đối với gia đình trong quá trình xây dựng. Đồng thời giao nhiệm vụ cho Phòng Hậu cần phối hợp cùng gia đình tu bổ hơn 100m đường liên thôn là đường đất dẫn đến nhà đồng chí Sinh, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình lao động và sinh hoạt của gia đình, lối xóm./.