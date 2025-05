Bắc Kạn phấn đấu xóa nhà tạm, nhà dột nát về đích trước hạn

BBK - Tính đến ngày 15/5/2025, tỉnh Bắc Kạn đã khởi công và hoàn thành 2.887/4.716 nhà thuộc chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, đạt tỷ lệ 61,2%. Trong đó, 709 hộ đã hoàn thành (tăng 200 hộ so với kỳ báo cáo trước), bao gồm 524 hộ làm mới và 185 hộ sửa chữa.

Đoàn công tác của tỉnh đến thăm một hộ dân đang xây dựng nhà kiến cố ở xã Thanh Mai, huyện Chợ Mới.

Có 2.178 hộ đang trong quá trình khởi công, thực hiện, tăng 312 hộ so với kỳ báo cáo trước. Nguồn lực huy động cũng ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực: Kinh phí gia đình đóng góp từ các chương trình đạt gần 4,33 tỷ đồng, tăng hơn 3,1 tỷ đồng so với kỳ báo cáo trước. Tổng kinh phí đã phân bổ, sử dụng từ các nguồn hỗ trợ khác đạt gần 150 tỷ đồng, trong đó có sự góp sức từ các tỉnh bạn như Bắc Ninh, Thái Nguyên và các tổ chức chính trị - xã hội. Tổng huy động ngày công được: 4.675 ngày, tăng so với kỳ báo cáo trước 1.958 ngày.

Với quyết tâm chính trị cao, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và nhân dân, Bắc Kạn đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trước thời hạn đề ra./.