Bắc Kạn ra quân trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025

BBK - Sáng 13/12, tại sân Nhà Văn hóa tỉnh Bắc Kạn, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh tổ chức Lễ ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Quang cảnh Lễ ra quân.

Dự Lễ ra quân có các đồng chí: Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 138 tỉnh; Đại tá Hà Văn Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 138 tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh cùng hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ Công an, dân quân tự vệ, cán bộ, công nhân viên chức lao động, đoàn viên, thanh niên.

Lực lượng Công an tỉnh tham gia Lễ ra quân.

Tại buổi lễ, Đại tá Hà Văn Tuyên nêu rõ: Công an các đơn vị, địa phương đồng loạt ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 từ 8h00 ngày 15/12/2024 đến ngày 14/02/2025.

Đại tá Hà Văn Tuyên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Bắc Kạn ra mệnh lệnh tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Theo đó, toàn tỉnh tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm trên lĩnh vực bảo đảm an ninh chính trị; lĩnh vực phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật; lĩnh vực quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị với lực lượng công an nhằm phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là các loại tội phạm thường xảy ra trong dịp Tết Nguyên đán…

Đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Bắc Kạn biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của lực lượng công an các cấp, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tham mưu và triển khai thực hiện công tác bảo đảm an ninh chính trị và giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong thời gian qua.

Lực lượng Công an tỉnh diễu hành hưởng ứng sau lễ ra quân.