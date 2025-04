Bắc Kạn sẵn sàng bùng nổ sắc màu tại Lễ hội Carnaval

Dự buổi tổng duyệt có đồng chí Đinh Quang Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Tổ chức; các thành viên BTC cùng đông đảo người dân.

Đoàn thành phố Bắc Kạn.

Đêm tổng duyệt có sự tham gia của hơn 1.100 diễn viên đến từ các huyện, thành phố trong tỉnh cùng các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp. Những bước diễu hành mềm mại, trang phục rực rỡ, âm nhạc sôi động và ánh sáng sân khấu hoành tráng đã tạo nên một không gian nghệ thuật đầy mê hoặc giữa lòng thành phố Bắc Kạn.

Các tiết mục được dàn dựng công phu, mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc.

Mỗi huyện, thành phố mang đến Lễ hội Carnaval một mảng màu văn hóa riêng biệt, góp phần tạo nên bức tranh đa sắc của Bắc Kạn. Huyện Ba Bể dẫn dắt người xem vào không gian trữ tình của miền sơn thủy với điệu múa bát mềm mại bên hồ. Bạch Thông giới thiệu nghi lễ cấp sắc trang nghiêm của người Dao Tiền – một nghi lễ truyền thống thể hiện dấu mốc trưởng thành quan trọng trong đời người. Chợ Đồn lại rộn ràng với đám cưới truyền thống của người Dao đỏ, nơi sắc màu, âm nhạc và nghi lễ đan xen tạo nên không khí vui tươi, ấm cúng.

Chợ Mới mang đến điệu múa tắc xình – điệu dân vũ chứa đựng khát vọng của người dân về một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, bản làng an vui. Ngân Sơn gây ấn tượng với điệu múa Rùa độc đáo của người Dao Tiền, giàu tính biểu tượng và linh thiêng. Pác Nặm tái hiện Lễ hội Gầu Tào – ngày hội cầu an, cầu phúc, cầu lộc của người Mông. Đặc biệt, du khách sẽ được thưởng thức màn múa chầu then (còn gọi là múa sluông chầu) – một nghi lễ tâm linh đặc sắc của người Tày, thể hiện sự kết nối giữa con người và thế giới tâm linh, giữa quá khứ và hiện tại.

Tất cả hòa quyện, tạo nên một không gian nghệ thuật dân gian sống động, giàu bản sắc, phản ánh chiều sâu văn hóa của cộng đồng các dân tộc Bắc Kạn.

Màn diễu hành ấn tượng trên tuyến đường Hùng Vương.

Người dân thành phố Bắc Kạn háo hức đổ về quảng trường từ sớm, không chỉ để xem tổng duyệt mà còn để cảm nhận không khí lễ hội đang cận kề. “Lần đầu tiên tôi được trải nghiệm những nét văn hóa rất đặc sắc như thế này nên rất phấn khởi. Chúng tôi rất mong chờ đêm 08/4”, chị Triệu Thị Tới, một người dân phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, chia sẻ.

Lễ hội Carnaval đường phố “Bắc Kạn lung linh sắc màu” sẽ chính thức khai mạc vào 20 giờ ngày 08/4. Đây là điểm nhấn đặc biệt trong chuỗi sự kiện Tuần Văn hóa - Du lịch Bắc Kạn năm 2025 và chào mừng 125 năm Ngày thành lập tỉnh Bắc Kạn (11/4/1900 - 11/4/2025).

Với sự chuẩn bị công phu, bài bản và không khí mong chờ lan tỏa khắp nơi, Bắc Kạn đã sẵn sàng bùng nổ trong đêm hội sắc màu chưa từng có.

Ngay sau buổi tổng duyệt, Ban Tổ chức đã họp rút kinh nghiệm, đánh giá toàn diện quá trình chuẩn bị và biểu diễn. Nhiều điểm tích cực được ghi nhận như tinh thần tập luyện nghiêm túc, kịch bản dàn dựng công phu, sự nỗ lực của từng bộ phận. Bên cạnh đó, một số chi tiết về âm thanh, di chuyển đội hình, thời lượng các tiết mục, hình ảnh minh họa, ánh sáng sân khấu... cũng được chỉ ra để chỉnh sửa, đảm bảo Lễ hội chính thức vào tối 08/4 diễn ra trọn vẹn, ấn tượng và an toàn./.

Màn Flashmob là điểm nhấn ấn tượng của đêm diễn.

Một số hình ảnh tại đêm tổng duyệt Lễ hội Carnaval đường phố "Bắc Kạn lung linh sắc màu":

Khối hồng kỳ dẫn đầu Lễ hội Carnaval đường phố.

Màn khai từ do Đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh biểu diễn.

Các nghệ nhân Dao tiền đến từ huyện Ngân Sơn.

Mô hình logo 125 năm Ngày thành lập tỉnh Bắc Kạn.

Khối thiếu nhi.

Xe mô hình quốc huy

Khối Công, Nông, Binh, Trí thức.

Huyện Ba Bể

Múa bát của đoàn Ba Bể.

Đoàn huyện Bạch Thông.

Biểu diễn Nghi lễ cấp sắc của người Dao Tiền và Múa Nộc Niệc của huyện Bạch Thông.

Huyện Chợ Đồn.

Tái hiện đám cưới người Dao đỏ của huyện Chợ Đồn.

Múa chầu then còn gọi là múa sluông chầu.

Các nghệ nhân biểu diễn tại Phố đi bộ Sông Cầu.

Biểu diễn tại Phố đi bộ Sông Cầu.