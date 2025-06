Bắc Kạn sẵn sàng bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025

Sẵn sàng về cơ sở vật chất, chủ động ứng phó với thiên tai

Trong bối cảnh thời tiết có diễn biến phức tạp nguy cơ lũ lụt và sạt lở đất, công tác chuẩn bị của các đơn vị chức năng và các điểm thi đã được triển khai nghiêm ngặt, nhằm đảm bảo an toàn cho thí sinh và cán bộ coi thi.

Thí sinh rà soát lại các thông tin về Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 tại Bắc Kạn được tổ chức tại 15 điểm thi trên toàn tỉnh, với sự tham gia của hơn 3.300 thí sinh. Công tác chuẩn bị tại các điểm thi đã được thực hiện từ sớm. Các đơn vị chức năng đã rà soát kỹ lưỡng cơ sở vật chất, đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho thí sinh, bao gồm hệ thống điện, nước, vệ sinh và an ninh trật tự.

Chiều nay (25/6), hơn 3.300 thí sinh đã hoàn thành các thủ tục đăng ký dự thi tại các điểm thi.

Đặc biệt, trong năm nay, tình hình thời tiết có thể gây ảnh hưởng lớn đến kỳ thi. Dự báo sẽ có mưa lớn và nguy cơ xảy ra lũ lụt, sạt lở đất tại nhiều địa phương. Trước tình hình đó, UBND tỉnh Bắc Kạn đã yêu cầu các cơ quan chức năng chủ động xây dựng phương án ứng phó với thiên tai, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho kỳ thi.

Xác định phòng thi theo sơ đồ.

Theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công điện số 838/CĐ-BGDĐT ngày 21/6/2025 và Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn tại Công điện số 05/CĐ-UBND ngày 22/6/2025, tỉnh Bắc Kạn đã triển khai các phương án phòng chống mưa lũ, sạt lở đất và các tình huống thiên tai có thể xảy ra trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi.

Các điểm thi đã được kiểm tra kỹ lưỡng và có phương án gia cố cơ sở vật chất, đặc biệt là hệ thống thoát nước và các khu vực dễ bị ngập lụt. Trong trường hợp xảy ra mưa lớn, các điểm thi dự phòng đã được chuẩn bị để sẵn sàng tiếp nhận thí sinh.

Ngoài ra, công tác vận chuyển đề thi và bài thi cũng được lên kế hoạch kỹ càng. Các đề thi sẽ được bảo vệ an toàn, tránh bị hư hỏng do mưa bão. Phương án di dời hồ sơ, tài liệu đến các khu vực an toàn cũng đã được triển khai.

Tâm trạng thí sinh trước kỳ thi quan trọng

Trước ngày thi, tâm trạng của các thí sinh tại Bắc Kạn khá đa dạng. Hầu hết các em đều có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về kiến thức, nhưng không ít thí sinh cũng không tránh khỏi cảm giác lo lắng.

Trong buổi chiều 25/6, các thí sinh đã hoàn thiện các thủ tục đăng ký dự thi.

Em Lê Minh Anh, thí sinh tại Điểm thi Trường THPT Bắc Kạn, chia sẻ: “Em đã ôn luyện rất kỹ, nhưng trước kỳ thi vẫn cảm thấy lo lắng. Đây là kỳ thi quan trọng, nên em sẽ cố gắng hết sức để đạt kết quả tốt nhất”.

Còn Lý Mùi Coi, thí sinh tại Điểm thi Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT Bắc Kạn, tâm sự: “Em cảm thấy lo lắng vì kỳ thi này sẽ quyết định tương lai của mình. Tuy nhiên, em đã chuẩn bị kỹ càng và hy vọng sẽ làm bài tốt. Trước ngày thi các thầy cô động viên chúng em rất nhiều, cần bình tĩnh, tự tin, bố trí thời gian hợp lý để làm bài tốt nhất".

Mặc dù nhiều thí sinh cảm thấy lo lắng, nhưng cũng không ít em thể hiện sự tự tin với những gì đã học và cố gắng hết sức để hoàn thành tốt nhất bài thi của mình.

Tạo điều kiện tốt nhất để thí sinh tự tin tham dự kỳ thi

Nhằm hỗ trợ các thí sinh tham dự Kỳ thi được tốt nhất, tỉnh Bắc Kạn đã yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường học, địa phương thiết lập kênh thông tin với phụ huynh, học sinh để quản lý, hướng dẫn và hỗ trợ thí sinh di chuyển đến Điểm thi an toàn, hạn chế đến mức thấp nhất rủi ro do thiên tai. Chủ động phối hợp với cơ quan chức năng trong việc hỗ trợ, hướng dẫn thí sinh đến Điểm thi an toàn. Đồng thời, có kế hoạch, phương án tổ chức hỗ trợ ăn, ở gần Điểm thi cho cán bộ và thí sinh ở xa, có nhu cầu, nhất là cán bộ và thí sinh phải đi qua sông, suối, phà, đường có nguy cơ ngập, sạt lở...

Bên cạnh đó, công tác y tế, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh an toàn thực phẩm và an ninh trật tự tại các điểm thi cũng đã được chú trọng. Các lực lượng y tế sẵn sàng ứng phó với các tình huống khẩn cấp, đồng thời đảm bảo phòng chống dịch bệnh và khử khuẩn khu vực thi. An ninh tại các điểm thi cũng được tăng cường, đảm bảo không có sự cố nào xảy ra.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 không chỉ là cơ hội để các thí sinh thể hiện kết quả học tập mà còn là thử thách lớn đối với mỗi em. Dù là những học sinh có sự chuẩn bị tốt nhất, nhưng việc đối mặt với các yếu tố khách quan như thời tiết và thiên tai luôn là điều khó lường.

Mặc dù vậy, với sự chuẩn bị chu đáo của các cơ quan chức năng, cùng sự quyết tâm của các thí sinh, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 tại Bắc Kạn được kỳ vọng sẽ diễn ra an toàn, hiệu quả và thành công. Các lực lượng chức năng luôn sẵn sàng hỗ trợ thí sinh, đảm bảo kỳ thi được tổ chức đúng tiến độ và không bị gián đoạn do thiên tai.

Sáng mai (26/6), hơn 3.300 thí sinh trong toàn tỉnh bước vào thi môn Ngữ văn với thời gian làm bài 120 phút./.