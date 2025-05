Bắc Kạn tạm lùi thời gian tổ chức chiến dịch bổ sung vitamin A

BBK - Theo lịch, ngày 1-6 hằng năm, cả nước đồng loạt tổ chức chiến dịch bổ sung vitamin A cho trẻ em, do Tổ chức Vitamin Angels, Hoa Kỳ viện trợ. Tuy nhiên, do một số yếu tố khách quan nên việc vận chuyển hàng hoá của Viện Dinh dưỡng gửi các tỉnh, thành phố bị chậm hơn so với kế hoạch.