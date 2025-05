Bắc Kạn thu nhận mẫu ADN đối với thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính

BBK - Ngày 07/5, Công an tỉnh Bắc Kạn phối hợp với Công ty GeneStory đơn vị trực tiếp thu mẫu tổ chức thu nhận mẫu ADN đối với 08 thân nhân của 04 liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Thu nhận mẫu AND đối với thân nhân liệt sĩ Hoàng Văn Cừu, xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông.

Theo thống kê, tỉnh Bắc Kạn hiện có 754 trường hợp liệt sĩ chưa xác định được danh tính, 454 liệt sĩ còn thân nhân đủ điều kiện lấy mẫu AND theo quy định. Đợt 1 năm 2025, tỉnh tổ chức thu nhận mẫu AND của mẹ đẻ liệt sĩ và thân nhân là anh hoặc em ruột của liệt sĩ. Tại Bắc Kạn 04 mẹ liệt sĩ cư trú trên địa bàn huyện Chợ Mới, thành phố Bắc Kạn và huyện Bạch Thông đều từ 93 đến 96 tuổi, nên Công an tỉnh Bắc Kạn tổ chức thu nhận mẫu lưu động.

08 mẫu ADN gồm 04 mẫu ADN của mẹ đẻ liệt sĩ và 04 mẫu ADN của thân nhân thứ hai của liệt sĩ đã được thu nhận theo đúng quy trình, quy định trước sự chứng kiến của đại diện Sở Nội vụ, chính quyền địa phương.

Tổ công tác và chính quyền địa phương tặng quà thân nhân liệt sĩ Nguyễn Công Hoan, xã Tân Tú, huyện Bạch Thông.

Triển khai thu nhận mẫu ADN cho thân nhân của liệt sĩ chưa xác định được danh tính thể hiện sự chăm lo của Đảng, Nhà nước và thực hiện các chính sách ưu đãi, công tác đền ơn đáp nghĩa đối với người có công với cách mạng và thân nhân. Góp phần xây dựng Ngân hàng gen (ADN) liệt sĩ chưa xác định được thông tin và thân nhân liệt sĩ. Bởi Ngân hàng gen là bước chuẩn bị tốt nhất cho hành trình dài tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Nhằm hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2030 xác định danh tính hài cốt liệt sĩ bằng phương pháp giám định ADN cho khoảng 20.000 mẫu, phấn đấu xác minh 60% mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin bằng phương pháp thực chứng./.