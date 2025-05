Bắc Kạn thực hiện chính sách dân tộc trong thời kỳ mới

Người dân huyện Pác Nặm được sử dụng nước sạch thông qua Chương trình MTQG.

Đến nay đời sống vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định; UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 22/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nông, lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, mở rộng liên kết theo chuỗi giá trị, gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Các chính sách giảm nghèo được thực hiện khá toàn diện, nhất là chính sách tín dụng ưu đãi, các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất tạo sinh kế bền vững cho người dân. Cụ thể như Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt. Đến nay toàn tỉnh đã và đang triển khai xây dựng nhà ở cho hơn 520 hộ; mua sắm nông cụ để chuyển đổi nghề cho 134 hộ; hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán (mua téc nước, vật dụng dẫn nước) cho 1.345 hộ... Việc triển khai thực hiện dự án trên đã góp phần quan trọng ổn định cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt những hộ có khó khăn về đất ở, đất sản xuất, nhà ở, nước sạch… Từ các chính sách này, cộng với sự nỗ lực của người dân, kết thúc năm 2024, số hộ nghèo đa chiều toàn tỉnh giảm 2,49%; tỷ lệ hộ nghèo thuộc các huyện nghèo giảm hơn 4,1% (giảm từ 46,61% xuống còn 42,44%)...

Năm 2025, tỉnh Bắc Kạn phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều bình quân từ 2 - 2,5%/năm, trong đó tỷ lệ hộ nghèo thuộc các huyện nghèo giảm bình quân từ 4 - 5% trở lên; tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm trên 3%/năm. Để thực hiện đạt kế hoạch, tỉnh đã lên kế hoạch triển khai nhiều chương trình hỗ trợ với tổng nguồn vốn 215 tỷ đồng, dự kiến hơn 1.800 hộ nghèo trên địa bàn tỉnh sẽ được hưởng lợi từ các chính sách này.

Nhằm từng bước cải thiện điều kiện sống, giúp các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn yên tâm an cư, ổn định cuộc sống, trong năm 2025, huyện Bạch Thông hỗ trợ 50 hộ dân theo chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN. Việc triển khai hỗ trợ nhà ở là một trong những nội dung trọng tâm của Dự án giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, đảm bảo an sinh xã hội cho người dân trên địa bàn.

Bắc Kạn phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS gắn với phát triển du lịch.

Bên cạnh đó các hoạt động văn hóa đã bám sát nhiệm vụ chính trị, mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh qua đó góp phần làm phong phú, đa dạng trong sinh hoạt văn hóa, từng bước đáp ứng và nâng cao nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của Nhân dân, đặc biệt là đồng bào các dân tộc ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Triển khai Dự án Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS gắn với phát triển du lịch.

Công tác giáo dục dân tộc tiếp tục được quan tâm đầu tư phát triển góp phần tăng tỷ lệ học sinh dân tộc thiểu số được học trường nội trú, bán trú. Hệ thống các trường PTDTNT, PTDTBT, trường phổ thông có học sinh bán trú đã tạo điều kiện cho con, em đồng bào các DTTS có chỗ ăn, ở nội trú, yên tâm học tập; học sinh được quản lý, giáo dục và rèn luyện góp phần giảm thiểu tình trạng học sinh bỏ học; duy trì và củng cố kết quả phổ cập giáo dục; tạo nguồn đào tạo cán bộ cho các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn của tỉnh.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của tỉnh trong đó có vùng DTTS luôn ổn định, Nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện tốt công tác phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong vùng đồng bào DTTS.

Ông Hoàng Thanh Oai, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo cho biết: "Sở tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và nâng cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, các cấp, ngành và toàn thể xã hội nhằm triển khai hiệu quả thực hiện các chính sách dân tộc. Đa dạng hóa công tác tuyên truyền, vận động; phát huy tốt vai trò đội ngũ người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tham gia phát triển kinh tế, văn hóa xã hội; bảo vệ, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, quốc phòng, an ninh. Thường xuyên thăm nắm địa bàn, kiểm tra, đôn đốc tiến độ và kết quả triển khai thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc".

Thông qua các chính sách, biện pháp cụ thể, đồng bào các dân tộc đã phát huy nội lực, ý chí tự lực tự cường, tinh thần vươn lên trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no./.