Bắc Kạn tiếp nhận người bị trục xuất vì lao động trái phép

BBK - Ngày 27/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Kạn phối hợp Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an tiếp nhận Nguyễn Văn Luyến, sinh năm 2002, trú tại thôn Khuổi Slẳng, xã Bành Trạch, huyện Ba Bể, vừa bị Cảnh sát Philippine bắt tại một công ty đánh bạc trực tuyến và bị buộc trục xuất khỏi quốc gia này do làm việc không đúng quy định.