Bàn giao 4 công trình bếp ăn bán trú tại Pác Nặm

Đại diện lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ Bắc Kạn phối hợp với Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trao công trình bếp ăn bán trú tại điểm trường Phiêng Muồi, Trường Mầm non Công Bằng.

Các công trình này được xây dựng tại 04 điểm trường gồm: Điểm trường Khâu Nèn thuộc Trường Mầm non Nghiên Loan 1; điểm Trường Lủng Mít, Trường Mầm non Bằng Thành; điểm trường Nặm Khiếu, Trường Mầm non Nhạn Môn; điểm trường Phiêng Muồi, Trường Mầm non Công Bằng.

Lễ trao tặng công trình tại điểm trường Khâu Nèn thuộc Trường Mầm non Nghiên Loan 1.

Những công trình nêu trên do Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải và Hệ thống thẩm mỹ Cao Kim tài trợ với tổng kinh phí trên 730 triệu đồng. Đây là hoạt động ý nghĩa nằm trong chương trình “Dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, khuyết tật” do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động.

Dự lễ khánh thành tại các điểm trường có đại diện lãnh đạo UBND huyện Pác Nặm và chính quyền các xã.

Cũng trong dịp này, đại diện Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và nhà tài trợ còn tặng nhiều phần quà có giá trị cho giáo viên và học sinh tại các điểm trường./.