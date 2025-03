Báo Bắc Kạn đẩy mạnh tuyên truyền, góp phần xây dựng lực lượng DQTV vững mạnh, rộng khắp

Lực lượng DQTV Bắc Kạn không ngừng lớn mạnh.

Sau khi Luật Dân quân tự vệ (DQTV) có hiệu lực thi hành, Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn đã phối hợp với các cơ quan, tổ chức tham mưu cho Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Luật sâu rộng đến các cơ quan, tổ chức, lực lượng, các thôn, tổ dân phố trong toàn tỉnh. Để Luật Dân quân tự vệ thực sự đi sâu vào đời sống, UBND tỉnh đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị xây dựng mô hình tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật DQTV.

Đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh tham quan mô hình trưng bày của lực lượng DQTV tỉnh.

Những chuyển động về thể chế, về tổ chức thực hiện Luật của tỉnh đều được Báo Bắc Kạn bám sát phản ánh sinh động, kịp thời trên cả báo in, báo điện tử và tận dụng sức mạnh truyền thông từ các nền tảng mạng xã hội. Đơn vị đã phân công phóng viên chuyên trách tuyên truyền lĩnh vực quốc phòng – an ninh trong đó có nội dung về dân quân tự vệ; đồng thời cũng phối hợp chặt chẽ với Tổ chuyên mục Quốc phòng toàn dân của Bộ CHQS tỉnh để làm phong phú tin, bài. Thời gian tuyên truyền phân đều trong năm, tập trung vào thời điểm các Ban CHQS các đơn vị, địa phương tổ chức huấn luyện dân quân tự vệ, từ khoảng tháng 4 đến tháng 9 hằng năm.

Nội dung chủ yếu phản ánh không khí, kết quả ra quân huấn luyện; gương tập thể, cá nhân xuất sắc trong huấn luyện, tham gia hội thi, hội thao; công tác dân vận của lực lượng dân quân tự vệ; vai trò, đóng góp của lực lượng này trong phòng chống thiên tai, khắc phục hậu quả mưa lũ, phòng, chống cháy rừng. Qua đó kịp thời ghi nhận, biểu dương, nhân rộng những cách làm hay, mô hình tốt trong toàn lực lượng.

Báo Bắc Kạn cử phóng viên tuyên truyền kịp thời các hoạt động Đoàn công tác của tỉnh tham dự Lễ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt ATK (huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên)

Hằng tháng, Báo Bắc Kạn duy trì đều đặn 02 chuyên mục Quốc phòng toàn dân trên báo in; trên báo điện tử có chuyên mục Quốc phòng - an ninh. Trung bình mỗi năm Báo Bắc Kạn đăng tải khoảng hơn 200 tin bài về lĩnh vực quốc phòng, quân sự địa phương, trong đó tin, bài về lực lượng dân quân tự vệ, Luật Dân quân tự vệ và các văn bản dưới luật chiếm khoảng 30%. Năm 2023 - 2024, Báo Bắc Kạn cùng Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tham gia tích cực cuộc thi làm video, clip “Tự hào chiến sĩ sao vuông” do Bộ Quốc phòng tổ chức. Đặc biệt, kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Dân quân tự vệ Việt Nam (28/3/1935 – 28/3/2025), từ cuối năm 2024 đến nay, Báo Bắc Kạn tăng cường số lượng tuyên truyền, mở chuyên mục hướng đến kỷ niệm 90 năm.

Đặc biệt trong tháng 3, Báo Bắc Kạn đã phối hợp với Ban Tuyên huấn, Ban Dân quân tự vệ thuộc Bộ CHQS tỉnh tăng cường số lượng tin bài về nội dung này, cụ thể: Đã đăng tải hơn 20 tin, bài về dân quân tự vệ, đáng chú ý là phân công phóng viên theo Đoàn công tác của tỉnh hành quân dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt ATK huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, tặng quà động viên cán bộ, chiến sĩ DQTV; đăng tải loạt bài 03 kỳ: Xây dựng lực lượng DQTV Bắc Kạn “vững mạnh, rộng khắp”; xuất bài số báo đặc biệt chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Dân quân tự vệ Việt Nam (số thứ 4, ngày 26/3); tổ chức đưa tin, livestream Chương trình giao lưu nghệ thuật quần chúng với chủ đề “Vang mãi bản hùng ca chiến sĩ sao vuông” vào tối 21/3 tại Sân khấu Khu phố đi bộ Sông Cầu, đưa tin trực tiếp và livestream Chương trình gặp mặt kỷ niệm tại Hội trường tỉnh sáng 26/3.

Phóng viên Báo Bắc Kạn tác nghiệp về chủ đề "Chiến sĩ sao vuông" tại xã Quân Hà (Bạch Thông).

Kết quả lớn nhất thu được sau 5 năm thực hiện Luật Dân quân tự vệ năm 2019 chính là các cấp, ngành chức năng và hệ thống chính trị đã nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về vai trò, trách nhiệm của lực lượng dân quân tự vệ, từ đó có sự quan tâm hơn trong xây dựng lực lượng và bảo đảm chế độ chính sách đối với lực lượng này. Chất lượng huấn luyện, những đóng góp của lực lượng dân quân tự vệ đối với các mặt đời sống của tỉnh cũng được nâng lên.

Với đóng góp của các cơ quan thông tin đại chúng, trong đó có Báo Bắc Kạn đã giúp việc triển khai Luật Dân quân tự vệ năm 2019 trên địa bàn tỉnh sâu rộng, hiệu quả hơn. Qua đó cũng góp phần xây dựng lực lượng DQTV tỉnh ngày một vững mạnh, làm chỗ dựa tin cậy cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân. Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn thì chất lượng dân quân tự vệ ngày được nâng lên. Với đặc thù của một tỉnh miền núi, địa hình phức tạp, giao thông trở ngại, trình độ dân trí không đồng đều thì việc thành lập được các đơn vị DQTV ở các địa phương, cơ quan, đơn vị, nhà máy là rất quan trọng.

Lực lượng DQTV tỉnh tham gia diễn tập các tình huống giả định.

Hiện nay, toàn tỉnh có 183 đơn vị dân quân tự vệ. Tổng quân số DQTV đạt 3,28% so với tổng dân số và cán bộ, công chức, viên chức. Ban CHQS và đội ngũ cán bộ DQTV các cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên được củng cố, kiện toàn. Không chỉ tăng cường về số lượng, lãnh đạo Ban CHQS và đội ngũ cán bộ DQTV của tỉnh còn không ngừng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh, giáo dục chính trị, pháp luật. Với việc thành lập rộng khắp các đơn vị DQTV trong toàn tỉnh giúp lực lượng vũ trang tỉnh có thêm “tai mắt" tại cơ sở, tăng cường sức mạnh cơ động, chiến đấu trong tình hình mới; góp phần bảo vệ bình yên cho quê hương./.