Báo Nhân Dân ra mắt video âm nhạc "Victory - Bond in Vietnam"

Sáng 09/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group tổ chức ra mắt video âm nhạc "Victory - Bond in Vietnam". MV ghi hình phần trình diễn của nhóm nhạc Bond tại Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long. Qua sản phẩm âm nhạc đặc biệt này, Báo Nhân Dân mong muốn lan tỏa giá trị lịch sử, văn hóa, vẻ đẹp của đất nước và con người Việt Nam ra thế giới, góp phần quảng bá, thúc đẩy phát triển du lịch.

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đến dự và giới thiệu về MV và dự án "Bond in Việt Nam" do Báo Nhân Dân và IB Group phối hợp thực hiện.

Đến dự buổi họp báo có ông Cao Tường Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh; nhiều đại diện lãnh đạo các cơ quan báo chí, các công ty lữ hành, hãng hàng không...

"Good Morning Vietnam" là dự án âm nhạc quốc tế mang nhiều ý nghĩa của Báo Nhân Dân và IB Group, với mục tiêu đưa âm nhạc đỉnh cao của quốc tế đến Việt Nam đồng thời thông qua đó để quảng bá văn hóa, du lịch Việt Nam, trước hết là kết hợp với việc quay video âm nhạc (MV) quảng bá du lịch, đồng thời dành lợi nhuận cho các hoạt động thiện nguyện, phụng sự xã hội.

Tháng 10/2024, hơn 3.000 khán giả có mặt tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia đã có một bữa tiệc âm nhạc thăng hoa trong chương trình Bond Live In Vietnam. Những tràng pháo tay liên tục vang lên trong khán phòng khi văn hóa truyền thống và phong cảnh Việt Nam hòa quyện trong các nhạc phẩm nổi tiếng thế giới.

Ngay sau đêm diễn, 4 thành viên của nhóm nhạc đã ghé thăm mảnh đất Quảng Ninh và ghi hình MV "Victory - Bond in Vietnam" trên vịnh Hạ Long, tại những khu vực đảo xa bờ.

Những hình ảnh quen thuộc như bình minh trên biển, cuộc sống ngư dân làng chài, hay những địa điểm kỳ quan thiên thiên đặc biệt của Vịnh Hạ Long như hòn Trống Mái, bãi cát Oăn và đặc biệt là con mắt huyền bí trên Vịnh Hạ Long - Đảo Mắt Rồng… xuất hiện trong MV cùng với phần trình diễn của tứ tấu Bond đã vẽ nên bức tranh tuyệt vời của kỳ quan thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long.

Trong MV, có hình ảnh 4 cô gái của Bond mặc trang phục áo dài truyền thống, trình diễn bản nhạc kinh điển "Victory" trên mặt biển, vốn là một sân khấu được đóng ngầm dưới nước và chìm khi thủy triều lên.

Lan tỏa giá trị của Vịnh Hạ Long

Phát biểu tại lễ ra mắt MV, Tổng Biên tập Lê Quốc Minh cho biết, năm 2023, trong dự án âm nhạc quốc tế “Good Morning Vietnam”, lần đầu tiên Báo Nhân Dân phối hợp IB Group mời huyền thoại saxophone Kenny G về Việt Nam biểu diễn. Sau đó, MV Kenny G "Going Home" quảng bá hình ảnh du lịch Thủ đô Hà Nội đã gây được tiếng vang rất lớn.

Theo Tổng Biên tập Lê Quốc Minh, lần thứ 2 mời nhóm nhạc tứ tấu Bond về Việt Nam biểu diễn cũng để lại nhiều dấu ấn trong lòng công chúng. Báo Nhân Dân cùng IB Group quyết định chọn Vịnh Hạ Long, Quảng Ninh để thực hiện MV âm nhạc cho Bond. Việc quảng bá đất nước, con người thông qua video âm nhạc là cách làm rất hiệu quả, khi chỉ với chi phí vừa phải nhưng hình ảnh đất nước, con người Việt Nam có cơ hội đến với đông đảo công chúng toàn cầu.

Hiệu quả quảng bá tăng gấp nhiều lần khi MV có sự tham gia của những nghệ sĩ lừng danh thế giới, có rất nhiều người yêu mến trên toàn cầu.

“Chúng tôi cho rằng hình ảnh của Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long sẽ còn lan tỏa hơn nữa với du khách trong và ngoài nước, đặc biệt là những người yêu âm nhạc trên thế giới khi xuất hiện trong MV Victory - Bond in Vietnam”, ông Lê Quốc Minh cho biết.

Phát biểu tại lễ ra mắt MV, ông Nguyễn Thùy Dương, Chủ tịch IB Group cho biết, sự thành công của MV Kenny G mùa đầu tiên khiến cả ê-kíp rất áp lực. Tổng Biên tập Báo Nhân Dân đã quyết tâm lựa chọn Hạ Long để làm địa điểm quay MV này vì đây không chỉ là di sản thiên nhiên của Việt Nam mà còn là tài sản của thế giới cần phát huy, bảo tồn, lan tỏa giá trị.

Ông Nguyễn Thùy Dương, Chủ tịch IB Group phát biểu.

Khác với MV "Kenny G in Vietnam" được ghi hình tại thủ đô Hà Nội. MV "Victory - Bond in Vietnam" được ghi hình với bối cảnh trên biển, trên những khu vực đảo xa bờ có lẽ để lại nhiều kỷ niệm khó quên với đoàn làm phim khi vừa phải bảo đảm sự an toàn cho các nghệ sĩ quốc tế, vừa phải tìm được những góc hình đẹp cho MV.

Ông Nguyễn Thùy Dương kể lại: "MV của Bond có 3 phút, bấm máy 1 ngày nhưng chúng tôi đã mất rất nhiều thời gian trước đó để tìm địa điểm phù hợp. Để triển khai MV, ê-kíp đã có hơn 10 lần đi khảo sát tìm bối cảnh đáp ứng tiêu chí. Tuy nhiên, cơn bão Yagi đã thổi bay mọi bối cảnh, nên trong thời gian ngắn ngủi còn lại, cả ê-kíp phải chạy đua với thời gian cho kịp tiến độ sản xuất, để đưa được hồn của âm nhạc vào di sản, để di sản tạo sự thăng hoa trong âm nhạc".

Ông Nguyễn Thùy Dương cũng bày tỏ lời cảm ơn trân trọng tới Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Ban Quản lý Vịnh Hạ Long đã tạo điều kiện cho ê-kíp hoàn thành dự án. Ông Nguyễn Thùy Dương cũng trân trọng cảm ơn sự đồng hành của Báo Nhân Dân cùng IB Group thực hiện được mục tiêu, đưa âm nhạc đỉnh cao thế giới về phục vụ công chúng Việt Nam, kèm theo hoạt động thiện nguyện cho đất nước và giới thiệu được con người, vẻ đẹp Việt Nam ra thế giới.

Thúc đẩy phát triển du lịch Hạ Long

Ông Cao Tường Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh bày tỏ sự xúc động khi MV "Bond- Victory in Vietnam" đã làm nổi bật được vẻ đẹp và những giá trị của Vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới mà tỉnh Quảng Ninh và người dân vẫn ngày đêm gìn giữ.

Ông Cao Tường Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, bày tỏ sự xúc động khi giới thiệu MV "Bond - Victory in Vietnam".

"Khi xem MV này, cá nhân tôi và các anh chị em đồng nghiệp ở Quảng Ninh rất xúc động. Hằng ngày chúng tôi sống và làm việc cùng di sản, ở bên cạnh di sản, mỗi ngày đều có những cảm xúc rất riêng. Nhưng hôm nay khi xem MV này, chúng tôi cảm nhận những cảm xúc đó được thăng hoa một cách tột đỉnh. Cảm ơn Báo Nhân Dân và IB Group cũng như ê-kíp đã làm những cảm xúc đó thăng hoa".

Ông Cao Tường Huy cũng cho rằng, MV "Bond - Victory in Vietnam" sẽ tiếp nối thành công của MV của nghệ sĩ Kenny G "Going Home", giành những giải thưởng giá trị và lan tỏa những giá trị tích cực.

Ông Cao Tường Huy cũng chia sẻ những mục tiêu lớn trong phát triển du lịch của tỉnh Quảng Ninh như đặt ra mục tiêu năm 2025 đón khoảng 20 triệu khách du lịch, trong đó khoảng từ 4-5 triệu khách quốc tế. Đồng thời, mục tiêu lớn hơn là đưa Vịnh Hạ Long trở thành một điểm đến, một trung tâm du lịch của Việt Nam, khu vực và thế giới.

Ông Cao Tường Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh phát biểu.

Ông Cao Tường Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, khẳng định: “MV 'Victory - Bond in Vietnam' mang lại giá trị rất lớn cho ngành du lịch Việt Nam nói chung và du lịch Quảng Ninh nói riêng. Chắc chắn, ngay khi MV ra mắt đến đông đảo công chúng trong nước và công chúng trên thế giới, khách du lịch đến Hạ Long sẽ ngày một tăng lên. Du khách quốc tế đến đây cũng sẽ nhiều hơn”.

Trả lời câu hỏi về việc khai thác các điểm đến mới và đẹp xuất hiện trong MV, ông Cao Tường Huy cho biết, vấn đề tổ chức xúc tiến du lịch, xây dựng điểm đến song song với gìn giữ nét hoang sơ ở đảo Mắt Rồng là vấn đề được tỉnh Quảng Ninh đặt lên hàng đầu.

“Chúng tôi cam kết sẽ bảo vệ, gìn giữ và phát huy giá trị di sản đúng theo Luật Di sản văn hóa, cũng như công ước về bảo vệ di sản văn hóa của UNESCO. Từ đó, vừa duy trì nét hoang sơ của hòn đảo này, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi trong hoạt động đón du khách”, ông Huy cho biết thêm.

Ông Lê Quốc Minh nói về quảng bá hình ảnh đất nước trên các sản phẩm âm nhạc.

Theo Tổng Biên tập Lê Quốc Minh, Việt Nam vốn nổi tiếng với nhiều danh lam, thắng cảnh, địa danh đẹp và món ăn ngon. Tuy nhiên, cách thức quảng bá du lịch ở nhiều điểm đến vẫn chưa thực sự đạt hiệu quả như mong muốn.

“Thay vì tiếp tục quảng bá theo cách thức thông thường, chúng tôi tìm cách khác là giới thiệu hình ảnh đất nước và con người trên những nền nhạc kinh điển, quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả trong và ngoài nước. Qua đó, chúng tôi mong muốn du khách quốc tế quan tâm đến Việt Nam nhiều hơn”, ông Lê Quốc Minh nói thêm.

Toàn cảnh lễ ra mắt MV.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc triển khai các dự án tiếp theo của chương trình "Good Morming Việt Nam", Tổng Biên tập Lê Quốc Minh cho biết, Ban Tổ chức hiện đã chốt ban nhạc, địa điểm cho dự án này trong năm 2025.

"Việt Nam có nhiều địa điểm đẹp, chúng tôi mong muốn có thể làm MV quảng bá du lịch tạo nên bộ sưu tập điểm du lịch đẹp của Việt Nam. Tôi không biết chúng tôi nỗ lực được bao xa nữa nếu không có những nhà đồng hành. Chúng tôi cảm ơn các đơn vị đồng hành đã giúp chúng tôi đưa âm nhạc đỉnh cao về Việt Nam và tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi trong thời gian tới đây", Tổng Biên tập Lê Quốc Minh khẳng định.

Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh trao tặng MV cho Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy.

Những ấn tượng trong quá trình quay

Chia sẻ về quá trình thực hiện MV trên Vịnh Hạ Long, ông Nguyễn Thùy Dương cho biết, khi ra bối cảnh ngoài biển có hơn 3 phút, ê-kíp phải lên kế hoạch cả năm trời, trong khi nhóm nhạc Bond chỉ dành cho đúng một ngày quay.

"Vì thời gian có một ngày mà phải di chuyển giữa 4 điểm quay, chúng tôi phải tính toán kỹ lưỡng về thời gian, để bảo đảm cảnh quay được tốt nhất, mực thủy triều tốt nhất. Cảnh quay ở Đảo Mắt Rồng, thủy triều rút rất nhanh, rất dễ hở sàn sân khấu. Chúng tôi phải tính toán quay rất nhanh để mực nước vừa đủ ở mắt cá chân để quay được hình ảnh các cô gái Bond như những nàng tiên đứng giữa thiên nhiên.

Chưa kể ở Hòn Trống Mái, khi tàu tiếp cận để quay MV đã vướng rất nhiều tàu du lịch tham quan. Chúng tôi phải nhờ Ban Quản lý Vịnh can thiệp để giữ khung cảnh nguyên vẹn tại khu vực này mới quay được", ông Nguyễn Thùy Dương kể lại.

Phóng viên Báo Quân đội nhân dân đặt câu hỏi với Ban tổ chức.

Ở cảnh quay cuối khi đón hoàng hôn ở bãi cát, khi thủy triều xuống, ê-kíp đã phải dùng thuyền thúng để đưa các thành viên của nhóm nhạc ra tàu.

“Đó là một ngày quay đầy vất vả nhưng cả ê-kíp rất háo hức, quên đi mệt mỏi. Chúng tôi cũng bất ngờ với sự hứng khởi của nhóm Bond. Tứ tấu Bond bày tỏ sự yêu thích với ẩm thực Việt Nam và rất ấn tượng với vẻ đẹp của di sản thế giới Vịnh Hạ Long. Thành quả như ngày hôm nay là quyết tâm của anh Lê Quốc Minh, IB Group và ê-kíp sản xuất, 4 cô gái đến từ nước Anh”, ông Dương nói.

Tổng biên tập Lê Quốc Minh chia sẻ tại lễ ra mắt MV.

Tại buổi họp báo, Tổng Biên tập Lê Quốc Minh cũng chia sẻ về việc các địa phương, hãng hàng không, hãng lữ hành phát MV quảng bá du lịch là trách nhiệm đối với đất nước. Đại diện của Hãng Hàng không Quốc gia Vietnam Airlines cho biết, sẽ sớm đưa MV cho phía đối tác để tích hợp phát trên các máy bay của Hãng, dự kiến sẽ hoàn thành trong năm nay.

Tại lễ ra mắt sáng 9/4, Ban Tổ chức đã trao tặng MV “Victory - Bond in Vietnam” cho lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, các tập đoàn du lịch - khách sạn, hãng hàng không, các đài truyền hình… nhằm lan tỏa sản phẩm âm nhạc đặc biệt này, góp phần quảng bá văn hóa, du lịch Việt Nam đến du khách trong nước và quốc tế.

Ban Tổ chức đã trao tặng MV “Victory - Bond in Vietnam” cho lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, các tập đoàn du lịch - khách sạn, hãng hàng không, các đài truyền hình...