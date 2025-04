Bắt giữ đối tượng trộm cắp xe máy

Đối tượng D cùng tang vật.

Theo đó, hồi 10h30’ ngày 07/4/2025, ngay sau khi tiếp nhận tin báo của chị Hoàng Thị Nghĩa - sinh năm 1993, trú tại thôn Trung Hoà, xã Công Bằng, huyện Pác Nặm về việc gia đình bị mất trộm 01 chiếc xe máy, Công an xã đã tiến hành xác minh, truy xét, rà soát các đối tượng nghi vấn có liên quan.



Đến 11h15’, tại đoạn đường Nà Mặn thuộc thôn Phya Mạ, xã Công Bằng, Công an xã phát hiện 01 đối tượng nam giới điều khiển xe máy đi hướng ngược chiều. Khi thấy tổ công tác, đối tượng bỏ lại xe và chạy vào rừng. Công an xã nhanh chóng vừa tiến hành kiểm tra, xác minh phương tiện vừa triển khai lực lượng truy xét, xác định đối tượng nghi vấn. Qua kiểm tra, xác định chiếc xe đối tượng bỏ lại trùng khớp số khung, số máy của chiếc xe máy bị mất trộm. Đối tượng bỏ chạy là T.T.D, sinh ngày 12/9/2007, trú tại thôn Phya Mạ, xã Công Bằng, huyện Pác Nặm. Bằng biện pháp công tác nghiệp vụ, phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, đến 15h40 cùng ngày, sau khi xác định được T.T.D đang ở nhà, Công an xã đã vận động và mời T.T.D về trụ sở Công an để làm việc.

Tại cơ quan Công an, T.T.D khai nhận: 23h00’ ngày 06/4/2025, D lẻn vào sân nhà chị Nghĩa, quan sát không có người D đã dắt 01 chiếc xe máy ở sân nhà rồi đi xuôi xuống đường 258B. Sau khi dùng “thủ thuật” để khởi động xe, D đã tháo, bỏ lại phần vỏ trước và 02 gương xe rồi điều khiển ra trung tâm xã Bộc Bố chơi. Tại đây, D tiếp tục tháo 01 phần vỏ ốp sườn xe và biển số xe để lại quảng trường Trung tâm huyện Pác Nặm. Sau đó tiếp tục điều khiển xe xuống khu vực xã Cao Tân, trên đường đi D tiếp tục có tháo thêm 01 phần vỏ ốp sườn xe vứt bên lề đường tại xã Cao Tân. Đến 5h00’ ngày 07/4/2025, D quay về thôn Phya Mạ, lúc này chiếc xe hết xăng, sợ bị phát hiện D giấu chiếc xe vào bụi rậm cạnh đường. Đến 11h15’ cùng ngày, D ngồi lên chiếc xe trôi dốc xuống đoạn đường Nà Mặn thuộc thôn Phya Mạ, xã Công Bằng thì gặp 02 người đàn ông, D nghi là Công an, lo sợ bị bắt D bỏ lại xe và chạy lên rừng./.