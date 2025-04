BCH Đảng bộ Công an tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 20

BBK - Ngày 02/4, Đảng ủy Công an tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 20 (mở rộng), nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đại tá Hà Văn Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, trong quý I năm 2025, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh ổn định. Nhân dân đón Tết, vui xuân an toàn, lành mạnh; công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đạt nhiều kết quả tích cực.

Tội phạm về trật tự xã hội điều tra, khám phá 38/41 vụ, giảm so với cùng kỳ năm 2024. Tội phạm về ma túy khởi tố 53 vụ, 70 bị can; lực lượng Công an cấp xã, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở tổ chức 2.647 ca tuần tra, kiểm tra, vận động, thu hồi 171 khẩu súng, 461 viên đạn, 19 lựu đạn... Công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được chú trọng. Đảng ủy Công an tỉnh quyết liệt chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của Công an địa phương hoạt động hiệu lực, hiệu quả đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới...

Đại tá Hà Văn Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng” và Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các đảng viên.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng tiếp tục duy trì, tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp uỷ cấp trên về công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng. Thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục tư tưởng, công tác tổ chức cán bộ; đảm bảo thực hiện đồng bộ các giải pháp tư tưởng, tổ chức, chính sách trong quá trình kiện toàn bộ máy, bố trí cán bộ; đảm bảo nắm, giải quyết kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng cho CBCS, tạo động lực để CBCS tiếp tục rèn luyện, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên các lĩnh vực công tác, chiến đấu...

Nhân dịp này, Đảng ủy Công an tỉnh trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng” cho 04 đảng viên; Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho 01 đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 05 năm liền (2020 – 2024) và Giấy khen của Đảng ủy Công an tỉnh đối với 06 chi, đảng bộ cơ sở “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2024./.