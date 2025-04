Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn thực hiện thành công ca cắt tách dưới niêm mạc qua nội soi

BBK - Ngày 10/4, Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Bắc Kạn thực hiện thành công kỹ thuật nội soi can thiệp điều trị sớm ung thư thực quản bằng phương pháp cắt tách dưới niêm mạc qua nội soi, với sự hỗ trợ của các bác sĩ Bệnh viện K. Đây là kỹ thuật khó, thường được thực hiện ở các bệnh viện tuyến Trung ương.

Kíp nội soi can thiệp cắt tách dưới niêm mạc qua nội soi, điều trị sớm ung thư thực quản cho ông Nông Minh T.

Bệnh nhân là ông Nông Minh T, 65 tuổi (trú tại xã Đổng Xá, huyện Na Rì). Trước đó, người bệnh có triệu chứng nuốt vướng, ho nhiều, đến khám nội soi tại BVĐK tỉnh Bắc Kạn, bác sĩ phát hiện tại thực quản của người bệnh có tổn thương bất thường, kích thước trên 2cm. Kíp thủ thuật tiến hành sinh thiết tổn thương, kết quả giải phẫu bệnh: Loạn sản độ cao biểu mô vảy thực quản. Người bệnh có chỉ định nội soi can thiệp cắt tách dưới niêm mạc. Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn tiến hành hội chẩn với Bệnh viện K và mời bác sĩ Bệnh viện K lên hỗ trợ chuyên môn nội soi can thiệp cho người bệnh. Sau 30 phút làm thủ thuật, ca nội soi can thiệp đã thành công tốt đẹp.

Theo bác sĩ Chuyên khoa II Hoàng Thị Định, Phó Trưởng khoa Thăm dò chức năng, BVĐK tỉnh Bắc Kạn: Kỹ thuật nội soi cắt tách dưới niêm mạc điều trị sớm ung thư thực quản là một kỹ thuật tiên tiến, hiện đại, hiện đang được thực hiện tại các bệnh viện tuyến trung ương. Kỹ thuật này có ưu điểm xâm lấn tối thiểu, điều trị tối đa ung thư sớm đường tiêu hóa, giúp người bệnh không phải phẫu thuật cắt đoạn đường tiêu hóa, điều trị khỏi hoàn toàn ung thư khi được phát hiện ở giai đoạn sớm, chưa di căn vào các cơ quan lân cận, giảm chi phí điều trị, nâng cao chất lượng cuộc sống và kéo dài tuổi thọ cho người bệnh.

BVĐK tỉnh Bắc Kạn là đơn vị đầu tiên trong tỉnh sàng lọc sớm ung thư đường tiêu hóa giúp người bệnh được sàng lọc ung thư ngay tại tỉnh. Cùng với hệ thống thiết bị y tế hiện đại, bệnh nhân sẽ được phát hiện sớm những tổn thương bất thường qua nội soi. Những tổn thương bất thường sẽ được các bác sĩ sinh thiết làm xét nghiệm giải phẫu bệnh, được hội chẩn với các chuyên gia tuyến trung ương và được can thiệp kịp thời ngay tại Bệnh viện./.