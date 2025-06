Bộ GD&ĐT kiểm tra công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT tại Bắc Kạn

Đoàn công tác của Bộ GD&ĐT làm việc với Sở GD&ĐT Bắc Kạn.

Kỳ thi năm nay, toàn tỉnh Bắc Kạn có trên 3.300 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó trên 3.100 thí sinh dự thi theo Chương trình GDPT 2018 và 246 thí sinh theo Chương trình GDPT 2006. Trong số này, có 0,12% thí sinh chỉ dự thi để xét tốt nghiệp và 9,6% dự thi để xét tuyển đại học, còn lại hơn 90% thí sinh dự thi để vừa xét tốt nghiệp vừa xét tuyển đại học.

Tỉnh Bắc Kạn tổ chức 15 Điểm thi với tổng số 155 phòng thi. Trong đó có 14 Điểm thi cho thí sinh theo Chương trình GDPT 2018 và 1 Điểm thi riêng đặt tại thành phố Bắc Kạn dành cho thí sinh theo Chương trình GDPT 2006. Để đảm bảo công tác tổ chức kỳ thi diễn ra đúng tiến độ và quy định, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo thi, đồng thời ban hành Kế hoạch tổ chức kỳ thi, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho các cơ quan, đơn vị liên quan. Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh đã tổ chức họp, kiểm tra thực tế tại các Điểm thi, chỉ đạo kịp thời các trường hoàn thiện cơ sở vật chất, điều kiện tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Đoàn Công tác của Bộ GD&ĐT kiểm tra tại Điểm thi Trường THPT Phủ Thông.

Sở GD&ĐT đã ban hành đầy đủ các văn bản hướng dẫn tổ chức kỳ thi; tổ chức thi thử cho học sinh lớp 12; tập huấn cán bộ làm nhiệm vụ thi; hướng dẫn các đơn vị xây dựng kế hoạch ôn thi phù hợp với điều kiện thực tế.

Thay mặt Đoàn công tác, đồng chí Đặng Thị Oanh, Phó Cục trưởng Cục Khoa học, Công nghệ và thông tin, Bộ GD&ĐT đánh giá Bắc Kạn đã chủ động, nghiêm túc trong chuẩn bị kỳ thi. Tuy nhiên cần tiếp tục rà soát kỹ lưỡng các khâu trong công tác chuẩn bị, chú trọng tập huấn cán bộ coi thi, bảo đảm tuyệt đối an toàn đề thi và bài thi, tăng cường hỗ trợ thí sinh, đặc biệt là các em ở xa điểm thi.

Trước đó, chiều 18/6, Đoàn Công tác của Bộ GD&ĐT có buổi làm việc tại Điểm thi Trường THPT Phủ Thông, huyện Bạch Thông. Năm nay, điểm thi này có 224 thí sinh dự thi. Công tác chuẩn bị cho kỳ thi được triển khai nghiêm túc, bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT và UBND huyện Bạch Thông.

Kiểm tra tại Điểm thi Trường THPT Phủ Thông.

Điểm thi có 11 phòng thi chính thức, 03 phòng thi dự phòng và 01 phòng chờ, đáp ứng đủ yêu cầu về diện tích, ánh sáng, thông gió, an toàn. Hệ thống camera giám sát đã được lắp đặt, chạy thử nghiệm; các phương tiện phục vụ kỳ thi như máy vi tính, điện thoại cố định, thiết bị văn phòng, y tế, bảo quản bài thi… đều đã chuẩn bị đầy đủ.

Công tác phòng cháy chữa cháy, an toàn điện, cấp thoát nước, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm được phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng địa phương. Ngoài ra, nhà trường chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, công an, trung tâm y tế, các tổ chức đoàn thể để đảm bảo an toàn, an ninh trật tự, giao thông, sức khỏe cho học sinh và cán bộ coi thi trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi. Các biện pháp phòng chống thiên tai, mưa bão, dịch bệnh, mất điện, mất nước đều đã được chuẩn bị phương án ứng phó kịp thời./.