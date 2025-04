Bố trí lại lực lượng, tăng cường về cơ sở để lo cho dân tốt hơn

BBK - Với phương châm xây dựng Công an Bắc Kạn theo hướng “Tỉnh toàn diện; xã vững mạnh, bám cơ sở” Công an tỉnh Bắc Kạn đã bố trí lại lực lượng nhằm nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân, đưa công tác đảm bảo an ninh trật tự sát với thực tế hơn.

Công an thị trấn Vân Tùng, huyện Ngân Sơn hướng dẫn công nhân tại các công trường khai báo thông tin cư trú.

Sự nhanh chóng, chính xác trong rà soát, đánh giá, sắp xếp đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ chiến sĩ đã tạo được sự đồng thuận cao. Sau khi không tổ chức công an cấp huyện, Công an tỉnh Bắc Kạn đã giảm 8 đơn vị và 54 đội công tác. Tăng cường toàn diện cho cơ sở, từ ngày 01/3 đã có 159 đồng chí chỉ huy, cán bộ chiến sĩ được điều động, bố trí về công tác tại Công an các xã, phường, thị trấn. Trước chủ trương lớn của Đảng nhiều đồng chí sẵn sàng về xã, nhận công tác ở vị trí thấp hơn.

Trung tá Nguyễn Tiến Vượng, một đội trưởng đã có 20 năm trưởng thành từ trinh sát an ninh, trải qua nhiều lĩnh vực công tác như an ninh kinh tế, an ninh chính trị nội bộ, an ninh mạng, chia sẻ: "Tôi thấy mình cần rèn luyện, hoàn thiện thêm kỹ năng, công tác nghiệp vụ của bản thân và đây là chủ trương đúng đắn nên tôi ủng hộ, tình nguyện đến công tác tại xã Mai Lạp (huyện Chợ Mới). Đây là một xã đặc biệt khó khăn, có đông đồng bào người dân tộc thiểu số sinh sống. Tôi muốn vận dụng hiểu biết, kỹ năng của mình để phục vụ cơ sở".

Công an xã Nguyên Phúc (Bạch Thông) xuống cơ sở nắm bắt địa bàn.

Song song với nhiệm vụ tinh gọn, sắp xếp bộ máy, Công an tỉnh tổ chức tiếp nhận 4 nhiệm vụ mới từ các sở, ngành. Ngay sau khi tiếp nhận nhiệm vụ đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng Công an tỉnh đã kiện toàn Đội ứng cứu sự cố mạng, máy tính; triển khai các phương án giám sát an toàn thông tin; xây dựng, quản lý, vận hành các hệ thống bảo đảm an ninh thông tin, hỗ trợ giám sát an toàn thông tin cho hệ thống thông tin cung cấp dịch vụ công trực tuyến, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn, từ ngày 01/3 đến nay đã tiếp nhận 232 hồ sơ cấp phiếu lý lịch tư pháp, trong đó có 199 hồ sơ qua ứng dụng VNeID, 33 hồ sơ qua Cổng Dịch vụ công; cấp 103 phiếu lý lịch tư pháp; thực hiện xoá án tích đối với 05 trường hợp; hiện đang tiếp tục giải quyết 129 hồ sơ. Đã tiếp nhận hơn 202 hồ sơ cấp đổi và cấp lại giấy phép lái xe, trong đó tiếp nhận qua cổng dịch vụ công hơn 30 hồ sơ.

Được biệt phái hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ tại Cơ sở cai nghiện ma tuý tỉnh Bắc Kạn, hầu hết viên chức người lao động của Trung tâm Cai nghiện ma túy (thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cũ) đều rất nhiệt tình và nỗ lực để cơ sở được vận hành hiệu quả. Hiện nay Cơ sở đang duy trì điều trị cho 155 học viên cai nghiện.

Quyết tâm cao, nỗ lực lớn được tạo nên bởi sự đồng thuận, tháng 3/2025 tội phạm trật tự xã hội giảm 09 vụ, 19 đối tượng so với tháng 02/2025; 100% tin báo tố giác tội phạm được xử lý; phát hiện bắt giữ 04 vụ, 07 đối tượng phạm tội về ma tuý, thu giữ 1,87g hêrôin, thu giữ 97 cây thuốc phiện; xử lý 01 vụ, 02 đối tượng phạm tội về kinh tế. Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã tổ chức 162 ca tuần tra, kiểm soát với sự tham gia của gần 600 lượt cán bộ, chiến sĩ. Đã phát hiện lập biên bản 173 trường hợp, tạm giữ 02 xe ô tô, 106 xe mô tô, xe máy. Trong đó, xử lý vi phạm nồng độ cồn 74 trường hợp, vi phạm chạy quá tốc độ quy định 09 trường hợp; không có giấy phép lái xe 47 trường hợp; tai nạn giao thông giảm cả 03 tiêu chí.

Không tổ chức Công an cấp huyện không phải là cắt giảm lực lượng mà chính là tái cấu trúc hợp lý, đưa công tác bảo vệ ANTT sát thực tế hơn. Cuộc cách mạng này rất đổi mới, rất quyết liệt. Khi lực lượng Công an trực tiếp ở cơ sở sẽ bám sát cơ sở hơn, làm tốt nhiệm vụ bảo vệ ANTT, đồng thời lực lượng Công an xã sẽ được tăng thêm thẩm quyền, có sự hướng dẫn phối hợp từ Công an tỉnh, hoàn thành tốt chức trách được giao. Thời gian tới lực lượng công an tiếp tục đầu tư hiện đại hóa cơ sở vật chất, phương tiện, trang bị, nâng cao nâng cao tiềm lực, sức mạnh, khả năng sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực và phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân./.