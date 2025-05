Bộ Y tế chỉ đạo bảo đảm phòng, chống tai nạn, thương tích và đuối nước cho trẻ em

Hội đồng Đội huyện Pác Nặm phối hợp với Hội đồng Đội xã Nhạn Môn tổ chức dạy bơi miễn phí cho học sinh trên địa bàn xã.

Theo đó, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; Quyết định số 1248/QĐTTg ngày 19/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2021-2030; Công điện số 398/CĐ-TTg ngày 02/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng, chống đuối nước trẻ em.

Xây dựng kế hoạch và ưu tiên phân bổ nguồn lực thực hiện các giải pháp, yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng môi trường sống an toàn, phòng ngừa, kiểm soát, giảm tình trạng tai nạn và đuối nước trẻ em tại địa phương. Chỉ đạo các Sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các cấp triển khai các giải pháp, hoạt động phòng, chống đuối nước trẻ em tại địa phương trong dịp học sinh nghỉ hè, mùa mưa, bão, lũ. Tổ chức việc phối hợp giữa Ủy ban nhân dân cấp xã với các tổ chức, đoàn thể, cá nhân tình nguyện quản lý chặt chẽ học sinh trong thời gian nghỉ hè, không đến trường, các thời điểm bão, lũ, thiên tai để bảo đảm an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích, đặc biệt là đuối nước trẻ em.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường công tác truyền thông về phòng, chống đuối nước trẻ em: Truyền thông bằng mọi hình thức tới gia đình để quản lý trẻ em trong dịp nghỉ hè năm 2025; vận động các gia đình chủ động đưa trẻ em đi học bơi an toàn và học kỹ năng an toàn trong môi trường nước; các gia đình không cho trẻ em tắm ở sông, suối, ao, hồ, biển… và vui chơi ở những nơi có nguy cơ xảy ra đuối nước khi không có người lớn biết bơi đi cùng.

Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã rà soát, lập bản đồ các địa điểm, vùng nước, công trình có nguy cơ gây đuối nước để triển khai các biện pháp khắc phục, cảnh báo, cảnh giới. Tích cực triển khai các biện pháp xây dựng môi trường an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em: Ngôi nhà an toàn, cộng đồng an toàn, trường học an toàn.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyên đề, liên ngành và tự rà soát việc thực hiện công tác phòng, chống đuối nước trẻ em; việc thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền, cơ quan đơn vị trong xử lý nghiêm, kịp thời các vi phạm về phòng, chống đuối nước trẻ em và vụ việc trẻ em tử vong do đuối nước...

Thực hiện sự chỉ đạo trên, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo các sở: Y tế; Giáo dục và Đào tạo; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; UBND các huyện, thành phố, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động nghiên cứu, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung yêu cầu của Bộ Y tế tại Công văn nêu trên đảm bảo hiệu quả, đúng quy định.

UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của Bộ Y tế tại văn bản trên; theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả triển khai thực hiện của các đơn vị, địa phương và báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Y tế theo quy định; đồng thời, chủ động tham mưu, báo cáo UBND tỉnh những nội dung vượt thẩm quyền./.