Bữa cơm tất niên Xuân Ất Tỵ cho phạm nhân

Đại tá Nguyễn Thanh Tuân, Phó Giám đốc Công an tỉnh động viên các phạm nhân.

Để chuẩn bị cho bữa cơm do Công an tỉnh tổ chức, các phạm nhân là người trực tiếp chuẩn bị từ khâu sơ chế đến khâu chế biến, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Trong đó, phần lớn nguyên liệu thực phẩm có sẵn trong Trại tạm giam Công an tỉnh, là thành quả lao động cải tạo của phạm nhân trong quá trình chấp hành án.

Được biết, thời điểm Tết, cùng với chế độ chính sách đối với phạm nhân dịp Tết nguyên đán, bữa cơm tất niên được tổ chức trở thành hoạt động thường niên. Thông qua đó, giúp cho mỗi phạm nhân thấy được không khí đón Tết cổ truyền của dân tộc với tinh thần phấn khởi trước thềm năm mới. Đây là chính sách, là tình cảm dành cho những người lầm lỡ, tạo sự gắn bó giữa cán bộ quản giáo với phạm nhân và giữa các phạm nhân với nhau, tiếp thêm động lực cho họ rèn luyện, cải tạo.

Bữa cơm cho phạm nhân dịp Tết Nguyên đán 2025.

Cùng ngày, Đại tá Nguyễn Thanh Tuân, Phó Giám đốc Công an tỉnh đến kiểm tra công tác trực, đảm bảo ANTT và động viên cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ tại Trại tạm giam; kiểm tra việc thực hiện các chế độ chính sách đối với phạm nhân và động viên các phạm nhân đang chuẩn bị cho bữa cơm tất niên./.