Cán bộ cần tiên phong trong ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Quang cảnh cuộc họp.

Tại cuộc họp, đại biểu nghe và cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW; Chương trình hành động số 35-CTr/TU về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh; thông qua dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Theo dự thảo Báo cáo cho thấy: Tỉnh Bắc Kạn đã triển khai thực hiện kịp thời Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 03/NQ-CP ngày 09/01/2025 của Chính phủ. Trên cơ sở các văn bản pháp luật, chính sách của Trung ương, tỉnh đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc và cụ thể hóa các văn bản cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, hoàn thiện hành lang pháp lý về khoa học và công nghệ của tỉnh. Hạ tầng số, hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu được quan tâm đầu tư, xây dựng và phát triển theo yêu cầu thực tiễn. Các hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của tỉnh đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, từng bước phát triển. Phong trào nghiên cứu khoa học, thi đua lao động sáng tạo được đẩy mạnh, các cấp, ngành đã chủ động tham gia tích cực và hiệu quả để cung cấp cơ sở khoa học phục vụ cho triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, góp phần ổn định trật tự xã hội, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh…

Đồng chí Hoàng Văn Thiên, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ nêu tóm tắt nội dung dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị.

Bên cạnh đó, việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW còn gặp một số khó khăn như: Ngân sách chi cho khoa học và công nghệ của tỉnh còn thấp, chưa đáp ứng mức tối thiểu theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013. Thị trường công nghệ còn chậm phát triển, ít doanh nghiệp về kế hoạch và công nghệ. Công tác xã hội hóa trong nghiên cứu khoa học thấp. Nguồn nhân lực khoa học và công nghệ còn thiếu, chưa có cơ chế phù hợp để thu hút. Cơ sở hạ tầng kỹ thuật CNTT còn chưa hoàn chỉnh. Việc xây dựng, kết nối, đồng bộ dữ liệu còn nhiều bất cập…

Thảo luận tại cuộc họp, các đại biểu cho rằng việc làm tốt nhiệm vụ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong hệ thống chính trị sẽ tạo dư địa cho tăng trưởng kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết 18-NQ/TW. Đồng thời các đại biểu cũng cho rằng, việc ứng dụng khoa học công nghệ phù hợp với Bắc Kạn hơn là phát triển khoa học công nghệ, trong thời điểm hiện nay. Ban Chỉ đạo cần tập trung quan tâm đến công tác bảo đảm nhân lực làm an ninh mạng, an toàn thông tin. Cần có giải pháp tinh gọn quy trình, thiết kế giao diện các ứng dụng thân thiện, dễ dùng hơn để khuyến khích người dân tham gia sử dụng các dịch vụ trực tuyến. Tăng cường thu hút đầu tư vào lĩnh vực ứng dụng khoa học công nghệ. Chú trọng đẩy nhanh tiến độ xây dựng kho dữ liệu dùng chung. Nghiên cứu kỹ thực trạng của tỉnh, từ đó xác định được cụ thể Nhà nước, ngành, doanh nghiệp, người dân phải làm gì, bắt đầu từ đâu. Xây dựng chi tiết hơn một số nhiệm vụ bám vào Nghị quyết. Nghiên cứu giải pháp để tổng hợp nhanh số liệu phục vụ công tác lãnh đạo, báo cáo sau khi tinh gọn đầu mối hành chính…

Đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp.

Phát biểu kết luận, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu các ý kiến để hoàn chỉnh dự thảo báo cáo. Đồng chí nhấn mạnh: Việc chuyển đổi số sẽ giúp giảm các chi phí không chính thức, góp phần vào tăng trưởng kinh tế. Do đó cần đẩy mạnh tuyên truyền. Cán bộ cần tiên phong trong chuyển đổi số theo hướng rõ người, rõ việc. Tập trung ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, tăng giá trị sản phẩm. Nghiên cứu tham mưu thành lập các hội đồng tư vấn; mời chuyên gia, tổ chức tập huấn chuyển đổi số cho cán bộ. Làm tốt công tác an toàn, an ninh mạng. Phải liên kết trong ứng dụng KHCN. Tập trung xây dựng cơ chế chính sách để thu hút đầu tư vào lĩnh vực ứng dụng khoa học công nghệ. Tổng kết định kỳ, kiện toàn kịp thời ban chỉ đạo các địa phương.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo cập nhật văn bản của Trung ương, tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu tại cuộc họp để hoàn chỉnh dự thảo báo cáo; chủ động đề xuất hiệu quả các nhiệm vụ trong thời gian tới./.