Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất do mưa lũ ở các tỉnh miền núi phía Bắc

BBK- Trong 6 giờ qua (từ 1 giờ đến 7 giờ ngày 23/5), khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Pắc Ma 119,4mm (Lai Châu); Phong Hải 122mm (Lào Cai); An Lạc 131,8mm (Yên Bái); Tân Trịnh 92,8mm (Hà Giang); Phúc Yên 193,8mm (Tuyên Quang);...