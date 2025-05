CẢNH BÁO LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT, SỤT LÚN ĐẤT DO MƯA LŨ HOẶC DÒNG CHẢY

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, từ 22 giờ ngày 17/5 đến 22 giờ ngày 18/05/2025, địa bàn tỉnh Bắc Kạn có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Cốc Đán 106,4mm, Bằng Vân 76,4mm (Ngân Sơn); Đồng Lạc 162,6mm, Xuân Lạc 125mm, Bản Thi 106mm, Nam Cường 98mm, Bình Trung 66mm (Chợ Đồn); Lục Bình 54,8mm (Bạch Thông); Nghiên Loan 69,8mm (Pác Nặm); Yến Dương 198mm, Quảng Khê 118mm (Ba Bể); Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực trong tỉnh đã có độ ẩm đất gần đạt trạng thái bão hoà (trên 80%) hoặc đạt trạng thái bão hoà.

Đêm 18/5, các khu vực trong tỉnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to. Lượng mưa tích lũy phổ biến từ 30-60mm, cục bộ trên 80mm.

Trước tình hình đó, cơ quan chuyên môn cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các suối nhỏ; sạt lở đất trên các sườn dốc, taluy dương; sụt lún đất; ngập úng cục bộ ở vùng trũng thấp tại các huyện Ba Bể, Chợ Đồn, Ngân Sơn, Pác Nặm, Bạch Thông, Na Rì, TP. Bắc Kạn, Chợ Mới.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Cấp 1. Do vậy, ngành chuyên môn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó./.