Chiêu lừa đảo trực tuyến mùa tuyển sinh

Chị Hà Thị N (thành phố Bắc Kạn) kể: “Tôi nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại lạ. Phía bên kia nói đã xác nhận hồ sơ và đọc đúng họ tên, địa chỉ, ngày tháng năm sinh của con tôi, yêu cầu mang một số giấy tờ để cập nhật thêm thông tin...”.

Không chỉ chị N, theo nguồn tin của phóng viên, trong khoảng 1-2 ngày gần đây, nhiều phụ huynh trên địa bàn đã nhận được các cuộc điện thoại lạ với nội dung tương tự. Đối tượng nhắm đến các phụ huynh có con em chuẩn bị bước vào đầu cấp học mới, nhất là lớp 1, lớp 6.

“Người gọi điện tự xưng là ở hội đồng tuyển sinh xác nhận hồ sơ và cho biết căn cước của con chưa cập nhật lên hệ thống. Đối tượng đề nghị tôi đưa con lên Ủy ban thành phố hoặc nếu không đi được thì đưa số Zalo để họ hỗ trợ. Nghe đến đây tôi biết là cuộc gọi lừa đảo”, chị Bùi Thảo (phường Đức Xuân, TP. Bắc Kạn) cho biết.

Nhiều phụ huynh nhận được cuộc gọi lạ liên quan đến chiêu trò lừa đảo tuyển sinh.

Theo cơ quan Công an, chiêu trò lừa đảo này đang xuất hiện gần đây. Các đối tượng lợi dụng việc các trường học đang tổ chức tuyển sinh đầu cấp để thực hiện cuộc gọi lừa đảo.

Kịch bản quen thuộc là gọi điện tự xưng là “nhân viên học vụ, hội đồng tuyển sinh, nhà trường, giáo viên”; đưa thông tin gây hoang mang như thiếu hồ sơ, sai định danh và yêu cầu cập nhật thông tin, thậm chí đe dọa “chậm thủ tục tuyển sinh nếu không kịp thời điều chỉnh, hoàn thiện hồ sơ gấp trong ngày”. Các đối tượng sẽ dẫn dụ kết bạn qua Zalo, đưa đường link để hướng dẫn thao tác. Quá trình thực hiện, kẻ gian sẽ đánh cắp thông tin tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mã OTP, dữ liệu sinh trắc học... để chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng của phụ huynh học sinh.

Mới đây, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phát hiện và cảnh báo thủ đoạn lừa đảo yêu cầu cập nhật định danh điện tử lên mức độ 2 liên quan đến công tác tuyển sinh đầu cấp học, bậc học. Lợi dụng thời điểm các trường tổ chức thi đánh giá năng lực và tuyển sinh đầu cấp, các đối tượng giả danh Công an, gọi điện cho phụ huynh với lý do yêu cầu cập nhật định danh điện tử mức độ 2 để "hoàn tất hồ sơ tuyển sinh trong ngày". Để tăng độ tin cậy, chúng đề nghị gọi video, hướng dẫn cài đặt ứng dụng “dịch vụ công trực tuyến” giả mạo.

Từ tình hình trên, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bắc Kạn cảnh báo người dân, đặc biệt là phụ huynh học sinh nâng cao cảnh giác trước thủ đoạn lừa đảo mới tinh vi trong mùa tuyển sinh. Cơ quan Công an khuyến cáo: Người dân cần cảnh giác với phương thức thủ đoạn nêu trên để chủ động phòng tránh, lan tỏa thông tin đến người thân và cộng đồng. Khi bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, người dân cần nhanh chóng đến cơ quan Công an gần nhất trình báo để được bảo vệ và xử lý kịp thời./.