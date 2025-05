Chưa tìm thấy nạn nhân vụ rơi xuống hố “tử thần”

Thiết bị camera chuyên dụng được dùng để dò tìm dưới hố sụt lún.

Cụ thể, dưới sự chỉ đạo của Đại tá Nguyễn Thanh Tuân, Phó Giám đốc Công an tỉnh, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Bắc Kạn đã triển khai thiết bị camera chuyên dụng dò tìm dưới hố sụt ở độ sâu 8 - 12m. Tuy nhiên, do phía dưới hố có lượng bùn, rác lớn, kèm theo dòng chảy ngầm khiến tầm nhìn camera hạn chế (khoảng 25cm) nên rất khó quan sát, tìm kiếm.

Đại tá Nguyễn Thanh Tuân, Phó Giám đốc Công an tỉnh (người cầm thiết bị camera chuyên dụng) trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường.

Tiếp đó, lực lượng bộ đội, dân quân xã Kim Lư phối hợp dùng câu liêm, mỏ sắt lớn để tìm kiếm nhưng cũng chưa mang lại kết quả.

Móc sắt, câu liêm được sử dụng để phối hợp tìm kiếm.

Hiện tại, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng sử dụng 1 máy bơm lớn cùng 04 máy bơm dã chiến bơm rút nước khỏi hố sụt lún nhằm hỗ trợ việc tìm kiếm trong buổi chiều 27/5.

Nhiều máy bơm cùng được sử dụng để hút nước tại hố sụt lún.

Báo Bắc Kạn sẽ tiếp tục cập nhật tình hình cứu nạn, cứu hộ của lực lượng chức năng./.