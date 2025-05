Chương trình thiện nguyện “Nấu ăn cho em”

Chuẩn bị bữa ăn cho học sinh.

Nhóm thiện nguyện Hải Phòng đã nấu những suất ăn ngon, đầy đủ dinh dưỡng cho hơn 880 học sinh các trường: Mầm non Kim Lư, Mầm non Cường Lợi, Mầm non Văn Vũ, Mầm non Văn Lang, Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Văn Vũ, Tiểu học và THCS Văn Lang.

Học sinh Trường TH&THCS Văn Lang thưởng thức bữa ăn ngon từ nhóm thiện nguyện.

Đồng thời, đoàn tặng mỗi học sinh một suất quà trị giá 50.000 đồng. Tổng giá trị suất ăn và quà là hơn 180 triệu đồng, do Nhóm thiện nguyện Hải Phòng tài trợ.

Trao sữa cho học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Văn Vũ.

Hoạt động này nhằm thiết thực hưởng ứng “Tháng nhân đạo” năm 2025, hỗ trợ bổ sung dinh dưỡng cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực miền núi./.