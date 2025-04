Công an Bắc Kạn: Cao điểm 60 ngày đêm xây dựng nhà ở tặng người nghèo

BBK- Công an tỉnh Bắc Kạn vừa tổ chức họp Tổ công tác xây dựng 298 nhà tặng hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh. Dự họp có 51 đồng chí Trưởng Công an các xã, thị trấn thuộc huyện Ba Bể, Bạch Thông, Chợ Đồn, Chợ Mới, Ngân Sơn và huyện Pác Nặm- là những địa phương có hộ dân được tặng nhà.

Đại tá Hà Văn Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Năm 2025, Công an tỉnh Bắc Kạn tiếp tục là đơn vị được tỉnh giao xây dựng nhà ở lắp ghép theo mẫu của Bộ Công an tặng các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh 298 căn nhà, mỗi căn trị giá 60 triệu đồng với tổng mức đầu tư gần 18 tỷ đồng từ nguồn vốn Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Bắc Kạn.

Tại cuộc họp Đại tá Hà Văn Tuyên, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh quán triệt: Ngay từ ngày 18/4, Công an các xã, thị trấn phối hợp với chính quyền địa phương và các hộ gia đình tiến hành san gạt nền nhà, hoàn thiện trước 30/4. Đảm bảo việc san gạt, làm nền tuân thủ theo thiết kế về quy cách, kích thước, tiêu chuẩn tạo sự thống nhất đối với việc thi công giai đoạn 2. Quá trình xây dựng ưu tiên tập trung làm trước, làm nhanh đối với các trường hợp phải tháo dỡ nhà cũ để làm nhà mới. Sớm hoàn thành để hộ dân có chỗ ở ổn định. Tuyên truyền vận động, hỗ trợ các hộ dân tận dụng vật liệu của ngôi nhà cũ để sử dụng làm bếp, công trình phụ. Các đồng chí Trưởng Công an cấp xã phát huy vai trò chủ động đôn đốc, theo dõi việc triển khai xây dựng nhà đến khi hoàn thành và bàn giao ngay cho người dân đi vào sử dụng.

Tại cuộc họp, hầu hết các đại biểu đều đồng tình và biểu thị quyết tâm hoàn thành 298 căn nhà trước 20/6, chung sức cùng toàn tỉnh trong phong trào xoá nhà tạm, nhà dột nát và mục tiêu đã đề ra trong năm 2025./.