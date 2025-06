Công an Bắc Kạn về nguồn, báo công tại Khu Di tích Pác Bó

BBK - Ngày 07/6, Công an tỉnh Bắc Kạn tổ chức về nguồn báo công dâng Bác, tham quan Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Pác Bó, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.

Hướng tới các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; 80 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công, Quốc khánh 2/9; 80 năm Ngày thành lập Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2025); tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đoàn đại biểu dâng hương.

Đại tá Hà Văn Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn. Cùng dự có các đồng chí nguyên lãnh đạo Công an tỉnh và các đại biểu điển hình tiên tiến.

Đại tá Hà Văn Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn ghi cảm tưởng, tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Dâng hương báo công, Đại tá Hà Văn Tuyên và đoàn công tác đã bày tỏ lòng thành kính và biết ơn đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng, liệt sĩ đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc Việt Nam.

Học tập và làm theo Bác, trong nhiệm kỳ 2020-2025 Công an tỉnh Bắc Kạn đã chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, bảo đảm an ninh trật tự, giữ vững bình yên cuộc sống cho Nhân dân, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm được chỉ đạo quyết liệt, chủ động chuyển đổi trạng thái, nhận diện phương thức, thủ đoạn phạm tội mới của các loại tội phạm, góp phần xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh.

Trong nhiệm kỳ, tỷ lệ điều tra khám phá án chung đạt tỷ lệ 96,03% (giảm 14,6% số vụ và tăng 6% tỷ lệ điều tra khám phá so với nhiệm kỳ 2015-2020). Thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả" và chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng "tỉnh toàn diện, xã vững mạnh, bám cơ sở", đến nay số cán bộ công tác tại Công an cấp xã chiếm 50,81%/ tổng biên chế Công an Bắc Kạn.

Đoàn đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại suối Lê Nin, núi Các Mác.

Thời gian qua đã có 04 tập thể được tặng Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ; 25 tập thể được tặng Cờ thi đua của Bộ Công an; 08 tập thể, 04 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; trên 200 tập thể, 1.400 cá nhân được tặng bằng khen, giấy khen của các cấp với thành tích xuất sắc, mưu trí, dũng cảm, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ.../.