Công an cấp xã yên tâm bám nắm địa bàn

BBK- Sau gần 01 tháng không tổ chức Công an cấp huyện, cán bộ, chiến sĩ được tăng cường về cấp xã đã bám nắm địa bàn, giữ gìn nghiêm an ninh trật tự ngay từ cơ sở.

Công an xã Vũ Muộn (Bạch Thông) họp triển khai nhiệm vụ.

Trước đây khi còn công tác tại Công an huyện Bạch Thông, Đại úy Nông Văn Dũng thường đi cơ sở trinh sát tại một số xã theo nhiệm vụ được giao. Vì thế, từ ngày 01/3 được phân công về công tác tại Công an xã Vũ Muộn, Đại úy Dũng đã có kinh nghiệm bám nắm cơ sở. Đảm nhận mảng trật tự, Đại úy Dũng đã đi từng thôn tạo mối quan hệ với Nhân dân và nắm bắt tình hình, trinh sát phát hiện các vụ việc giúp điều tra viên trong nghiệp vụ chuyên môn.

Đại úy Nông Văn Dũng chia sẻ: Dù thay đổi môi trường làm việc cũng như lĩnh vực công tác nhưng với sự quan tâm, hỗ trợ của lãnh đạo, anh em trong đơn vị giúp tôi sớm hòa nhập và bắt nhịp với công việc chung.

Hiện nay, Công an xã Vũ Muộn có 09 biên chế công an chính quy, trong đó 01 điều tra viên. Trụ sở, trang thiết bị được đầu tư xây dựng, mua sắm khang trang, cơ bản đồng bộ, lại được tăng cường thêm nhân lực giúp Công an xã Vũ Muộn triển khai toàn diện, chất lượng hơn các mảng công tác.

Trung tá Hứa Đình Lôi, Trưởng công an xã Vũ Muộn cho biết: Sau khi giải thể Công an cấp huyện, nhiều chức năng, nhiệm vụ được giao về cho cấp xã, đi cùng với đó là tăng cường biên chế cho cơ sở. Chiến sĩ mới về nhận công tác được chúng tôi phổ biến, quán triệt nội quy, quy trình làm việc, hỗ trợ trong công tác và sinh hoạt. Đối với một số lĩnh vực mới được giao nhiệm vụ, lực lượng Công an xã cần tiếp tục được tập huấn và tăng cường thêm một số trang thiết bị, phần mềm chuyên dụng để hỗ trợ chuyên môn.

Công an xã Cao Sơn (Bạch Thông) trong giờ làm việc.

Tại xã Cao Sơn (Bạch Thông), thời điểm phóng viên có mặt, quá nửa trong tổng số 08 cán bộ, chiến sĩ Công an xã đi cơ sở thực hiện “bốn cùng” với Nhân dân. Trong khi đó, lực lượng trực tại trụ sở tập trung xử lý các văn bản đến trên môi trường điện tử, làm báo cáo và tiếp công dân.

“Từ khi công an chính quy về xã và tiếp nhận thêm chức năng, nhiệm vụ sau thời điểm Công an cấp huyện giải thể, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn luôn được giữ vững, không có vấn đề nổi cộm phát sinh. Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Cao Sơn luôn đoàn kết, quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần tạo bình yên cho Nhân dân phát triển kinh tế”- Thiếu tá Nguyễn Duy Thành, Trưởng Công an xã Cao sơn cho hay.

Hơn 02 năm qua, từ khi thực hiện chủ trương đưa Công an chính quy về cơ sở, các cán bộ, chiến sĩ Công an xã Côn Minh (Na Rì) đã luôn bám cơ sở, bám dân, triển khai đồng bộ, bài bản các biện pháp nghiệp vụ. Qua đó, tình hình an ninh trật tự từng bước được củng cố, phát huy được vai trò nòng cốt trong việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong Nhân dân.

Từ ngày 01/3, Công an xã Côn Minh được tăng cường thêm 04 biên chế là những cán bộ, chiến sĩ Công an huyện đưa về. Không chỉ gia tăng số lượng mà chất lượng công tác cũng được nâng lên khi tiếp nhận thêm cán bộ có chuyên môn, nghiệp vụ tốt, đặc biệt là liên quan đến công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Gần 01 tháng được phân công về địa bàn, những cán bộ, chiến sĩ từ huyện về đã yên tâm công tác và có những đóng góp cụ thể cho địa phương trên lĩnh vực bảo đảm an ninh trật tự.

Công an xã Cư Lễ (Na Rì) hỗ trợ người dân làm thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Đến nay, 100% Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh đã bố trí đủ 08 cán bộ, chiến sĩ, 100% Công an cấp xã đã bố trí tối thiểu từ 01 điều tra viên trở lên. Đặc biệt, từ ngày 01/3, có 350 đồng chí tình nguyện về công tác tại Công an xã là nguồn bổ sung chất lượng cho đội ngũ Công an cơ sở. Là điều kiện để Công an tỉnh thực hiện tốt phương châm “xã vững mạnh, bám cơ sở”.

Đại tá Hà Trọng Trung, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao đổi với phóng viên Báo Bắc Kạn.