Công an tỉnh Bắc Kạn: Dấu ấn trong phong trào “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”

BBK - Hưởng ứng phong trào “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau, cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Bắc Kạn đã và đang nỗ lực chung sức chăm lo, hỗ trợ sửa chữa, xây dựng nhà ở cho các hộ nghèo, góp phần vào công tác giảm nghèo tại địa phương.

Đoàn công tác của Công an tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn bàn giao, trao quà cho gia đình bà Triệu Thị Quan, thôn Hồng Tiến, xã Nguyên Phúc, huyện Bạch Thông.

Gia đình ông Triệu Tiến Tư ở thôn Hồng Tiến, xã Nguyên Phúc, huyện Bạch Thông là một trong 03 hộ gia đình vừa được Công an tỉnh Bắc Kạn nghiệm thu và bàn giao nhà ở mới. Từ tháng 4/2025, tỉnh Bắc Kạn giao Công an tỉnh chủ trì xây dựng xây dựng 298 nhà lắp ghép theo mẫu của Bộ Công an với hình thức chìa khoá trao tay, tặng các hộ nghèo và cận nghèo tại 51 xã, thuộc 06 huyện: Chợ Mới, Chợ Đồn, Ba Bể, Pác Nặm, Bạch Thông, Ngân Sơn. Cùng với đó, những phần quà ý nghĩa cũng đã được trao tận tay các hộ gia đình, góp phần động viên, chia sẻ, giúp bà con ổn định cuộc sống.

Ông Triệu Tiến Tư, thôn Hồng Tiến, xã Nguyên Phúc, huyện Bạch Thông chia sẻ: “Gia đình tôi xin cảm ơn Đảng, Nhà nước. Được căn nhà mới rồi, bây giờ chỉ tập trung lo làm ăn thôi. Hôm nay được chuyển vào nhà mới, được Công an xã và bà con hỗ trợ nhiều đồ dùng, bàn ghế mới, gia đình tôi rất vui…”

Năm 2025, tỉnh Bắc Kạn đặt mục tiêu xây dựng, sửa chữa trên 4.000 căn nhà tạm, nhà dột nát. Đây là một mục tiêu lớn cần sự chung tay của các cấp các ngành, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm. Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng, Chính phủ và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Kạn, quý I/2025, cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh đã quyên góp được trên 3 tỷ 260 triệu đồng ủng hộ chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh và chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát tại tỉnh Cao Bằng, Gia Lai.

Với tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, phấn đấu thực hiện thắng lợi phong trào thi đua xóa nhà tạm, nhà dột nát, Công an tỉnh đã huy động cán bộ, chiến sĩ phối hợp với đoàn viên, thanh niên, lực lượng vũ trang và người dân hỗ trợ vật chất, ngày công xây dựng nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Nhờ nguồn kinh phí tiết kiệm được từ việc huy động công sức cộng đồng, các gia đình đã có thêm điều kiện để mua sắm các vật dụng thiết yếu.

Bà Triệu Thị Quan, thôn Hồng Tiến, xã Nguyên Phúc, huyện Bạch Thông chia sẻ: “Bà nghèo lắm, con đi làm xa, chỉ có 2 bà cháu. Được Nhà nước và các anh Công an xây cho căn nhà mới, mưa nắng không lo nữa, bà vui lắm...”.

Theo thống kê, tính đến ngày 04/6/2025, Công an tỉnh Bắc Kạn đã hoàn thành xây dựng và bàn giao 268/298 căn nhà theo kế hoạch. Những ngôi nhà mới được xây dựng không chỉ là nơi che nắng, che mưa cho những con người có hoàn cảnh khó khăn, mà còn là mái ấm thể hiện nghĩa tình của lực lượng Công an, chính quyền địa phương, tình yêu thương của đồng bào và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc. Tạo động lực để các gia đình chính sách sớm ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.

Hình ảnh quân và dân cùng dựng từng cột nhà, lợp từng viên ngói... là dấu ấn và minh chứng sống động cho tinh thần đoàn kết, gắn bó máu thịt giữa quân và dân. Thể hiện trách nhiệm, sự cống hiến của cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Bắc Kạn “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”./.