Công an tỉnh Bắc Kạn tổ chức kỳ sát hạch, cấp giấy phép lái xe đầu tiên

BBK - Sáng 26/5, tại Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe Bắc Kạn, Công an tỉnh Bắc Kạn tổ chức khai mạc kỳ sát hạch, cấp giấy phép lái xe cho 127 thí sinh trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Quang cảnh lễ khai mạc.

Kỳ sát hạch diễn ra trong vòng 01 ngày (26/5) với các phần thi lý thuyết và thực hành. Trong đợt này có 121 học viên sát hạch, cấp giấy phép lái xe các hạng B, C1 và C. Ngoài ra có 06 trường hợp thi lại giấy phép lái xe do quá hạn.

Đại tá Nguyễn Thanh Tuân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn phát biểu khai mạc.

Đây là kỳ sát hạch đầu tiên do lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Kạn đảm nhiệm sau khi nhận nhiệm vụ tổ chức sát hạch và cấp giấy phép lái xe từ Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) sang Bộ Công an từ ngày 01/3/2025.

Các thí sinh vào phòng thi lý thuyết.

Trước đó, công tác xây dựng kế hoạch, hoàn thiện các thủ tục, điều kiện cần thiết và tập huấn cho cán bộ, chiến sĩ đã được Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh khẩn trương thực hiện./.