Công an tỉnh Bắc Kạn tổ chức Lễ tiếp nhận 04 nhiệm vụ quản lý nhà nước từ các sở

BBK - Chiều 26/02, Công an tỉnh Bắc Kạn tổ chức Lễ tiếp nhận, bàn giao các chức năng, nhiệm vụ từ các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh. Đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo.

Đại tá Hà Văn Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh và lãnh đạo Sở Tư pháp ký biên bản tiếp nhận và bàn giao nhiệm vụ.

Tham dự buổi lễ có lãnh đạo các sở: Tư pháp, Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ; lãnh đạo Công an tỉnh và các phòng chuyên môn nghiệp vụ có liên quan.

Đại tá Hà Văn Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh cùng lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông ký biên bản tiếp nhận và bàn giao nhiệm vụ.

Thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị hoạt động hiệu lực, hiệu quả, từ ngày 01/3, Công an tỉnh tiếp nhận thêm 4 nhiệm vụ quản lý nhà nước từ các sở, cụ thể: Tiếp nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp và thực hiện dịch vụ công cấp phiếu lý lịch tư pháp từ Sở Tư pháp; tiếp nhận nhiệm vụ sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ từ Sở Giao thông vận tải; tiếp nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn, an ninh thông tin mạng từ Sở Thông tin và Truyền thông; tiếp nhận nhiệm vụ cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma tuý từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Đại tá Hà Văn Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh cùng lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ký biên bản tiếp nhận và bàn giao nhiệm vụ.

Tại buổi lễ, Đại tá Hà Văn Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh và lãnh đạo các sở đã ký kết biên bản tiếp nhận, bàn giao các nhiệm vụ quản lý nhà nước từ các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh về Công an tỉnh.

Đại tá Hà Văn Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh và lãnh đạo Sở Giao thông vận tải ký biên bản tiếp nhận và bàn giao nhiệm vụ.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Các lĩnh vực bàn giao và tiếp nhận đều rất quan trọng. Do vậy các sở cần tích cực phối hợp, hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm cho Công an tỉnh trong tiếp nhận, tổ chức triển khai các nhiệm vụ được phân công; góp phần tổ chức vận hành các nhiệm vụ một cách thông suốt, hiệu quả, không để bị gián đoạn.

Đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Đối với Công an tỉnh, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo ổn định bộ máy, biên chế, phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cá nhân, bảo đảm hiệu quả và tuân thủ đúng các quy định. Có phương án bảo đảm tài chính, hậu cần, kỹ thuật phục vụ cho yêu cầu, nhiệm vụ công tác mới. Chủ động phối hợp, kế thừa thành quả kinh nghiệm của các sở trong lĩnh vực được tiếp nhận. Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền đến các tổ chức, cá nhân về những lĩnh vực mới tiếp nhận.../.