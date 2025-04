Công an tỉnh Bắc Kạn: Trao tặng các hình thức khen thưởng cấp Nhà nước

Đại tá Hà Văn Tuyên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh trao Huy chương “Vì an ninh Tổ quốc” cho các cá nhân có thời gian 25 năm phục vụ liên tục trong lực lượng CAND.

Dịp này, Công an tỉnh Bắc Kạn có 01 tập thể được Chính phủ tặng Cờ thi đua dẫn đầu phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2024; Chủ tịch nước tặng Huy chương “Vì an ninh Tổ quốc” cho 58 cá nhân có thời gian 25 năm phục vụ liên tục trong CAND; Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất cho 73 cá nhân có 20 năm phục vụ liên tục trong CAND; hạng Nhì cho 88 cá nhân có thời gian 15 năm công tác và hạng Ba cho 120 cá nhân có thời gian 10 năm công tác, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Tại Lễ trao tặng, Ban Tổ chức công bố quyết định và trao tặng Cờ thi đua dẫn đầu phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” của Chính phủ cho Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bắc Kạn, trao Huy chương “Vì an ninh Tổ quốc”; Huy chương Chiến sĩ vẻ vang các hạng cho các cá nhân.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Hà văn Tuyên, Giám đốc Công an tỉnh đã chúc mừng và biểu dương những nỗ lực của các tập thể, cá nhân được tặng thưởng. Đồng thời đề nghị các đồng chí tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình trong mọi tình huống, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, góp phần bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và mọi nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó./.