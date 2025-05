Công an tỉnh thăm hỏi các gia đình có người thân tử vong trong lũ quét

BBK - Chiều 18/5, tại 2 xã Đồng Phúc và Yến Dương, huyện Ba Bể, Đoàn công tác của Công an tỉnh Bắc Kạn do Đại tá Thăng Quang Huy, Phó Giám đốc làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, trao 22 triệu đồng kinh phí hỗ trợ các gia đình có người tử vong trong trận lũ quét đêm 17, rạng sáng 18/5.

Đại tá Thăng Quang Huy và đoàn công tác trao kinh phí hỗ trợ và thăm hỏi gia đình ông Triệu Văn Du, thôn Tẩn Lượt, xã Đồng Phúc.



Như tin đã đưa, tại xã Đồng Phúc và Yến Dương lũ quét đã khiến 04 người tử vong. Nhằm san sẻ những khó khăn và động viên các gia đình có người thân tử vong trong trận lũ quét, Đại tá Thăng Quang Huy và đại diện chính quyền địa phương, Công an xã Đồng Phúc đã đến hộ gia đình có người thân tử vong chia buồn và trao kinh phí hỗ trợ mỗi trường hợp tử vong 5 triệu đồng; thăm hỏi ông Triệu Văn Du, sinh năm 1969, trú tại thôn Tẩn Lượt, xã Đồng Phúc- người bị lũ cuốn trôi nhưng may mắn thoát nạn.

Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh tặng quà động viên các gia đình.

Đại tá Thăng Quang Huy đã ân cần thăm hỏi, chia buồn với các gia đình bị thiệt hại. Động viên bà con cố gắng vượt qua mất mát, từng bước ổn định cuộc sống. Đồng chí mong muốn cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo hơn nữa đến đời sống người dân. Hỗ trợ tổ công tác Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, lực lượng Công an cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Lãnh đạo Công an tỉnh đề nghị Tổ công tác Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an xã Đồng Phúc khắc phục khó khăn, tổ chức hỗ trợ người dân dọn dẹp vệ sinh môi trường, lồng ghép tuyên truyền về công tác ứng phó với mưa lũ nhằm góp phần bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho bà con. Tiếp tục khảo sát, nắm tình hình các địa điểm có nguy cơ sạt lở, lũ quét; chủ động cập nhật, theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo thiên tai, thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng, vận dụng linh hoạt các trang mạng xã hội (Zalo, Facebook...) để thông tin, cảnh báo tới người dân. Yêu cầu Công an các xã Quảng Khê, Khang Ninh, Hoàng Trĩ, Bằng Phúc cử 10 cán bộ phối hợp với Công an xã Đồng Phúc tham gia hỗ trợ người dân và tổ chức công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương./.