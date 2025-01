Công an xã tích cực giúp Nhân dân vui Tết, đón xuân

BBK - Là lực lượng ở cơ sở "3 cùng” với Nhân dân, Công an xã, phường, thị trấn ở Bắc Kạn đã đề ra nhiều giải pháp nhằm bảo đảm ANTT, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm là tiền đề để Nhân dân vui Tết, đón xuân trong an toàn, hạnh phúc.

Công an xã Giáo Hiệu (Pác Nặm) phối hợp với lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở tuần tra ban đêm.

Không còn quá xa lạ trên con đường ở bản mỗi khi đêm xuống, đó là hình ảnh các cán bộ Công an xã Giáo Hiệu, huyện Pác Nặm cùng với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự tổ chức tuần tra trên các tuyến đường trong xã. Những buổi tuần tra khép kín địa bàn, nhắc nhở người dân nâng cao cảnh giác, có trách nhiệm trong việc bảo vệ tài sản cũng như phòng ngừa các loại tội phạm đã góp phần hạn chế kéo giảm các hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm trên địa bàn.

Chị Hoàng Thị Liền ở thôn Nà Muồng, xã Giáo Hiệu, huyện Pác Nặm cho biết: “CBCS Công an xã thường xuyên tuyên truyền nhắc nhở chúng tôi về các loại tội phạm, nhất là tội phạm lừa đảo trên mạng, trộm cắp... Việc tuyên truyền rất thiết thực đối với người dân để bà con hiểu, nắm bắt được từ đó phòng tránh.”

Hướng về cơ sở, tăng cường lực lượng cho cơ sở, Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo Công an các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh tập trung nắm chắc tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, chủ động phát hiện, xử lý tốt các vụ việc ngay từ khi mới phát sinh và ngay tại cơ sở; thực hiện nghiêm chế độ trực ban, trực chiến; Công an xã có kế hoạch cụ thể, chi tiết, phân công trách nhiệm cho từng đồng chí để tổ chức triển khai thực hiện với quyết tâm giữ vững và bảo đảm ANTT, không để xảy ra bị động, bất ngờ.

Trung tá Bế Ngọc Tuyên, Phó Trưởng Công an xã Yến Dương, huyện Ba Bể cho biết: Đơn vị đã và đang tập trung phối hợp với các thôn để rà soát những đối tượng có nguy cơ cao từ các địa bàn khác đến ở địa bàn xã để thực hiện các hành vi phạm tội. Tăng cường phối hợp với các bí thư chi bộ, trưởng thôn, ban công tác mặt trận các thôn, để làm tốt công tác tuyên truyền, vận động bà con chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, vận động bà con tham gia tích cực vào phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc".

Những ngày này, khi người dân đang háo hức để chào đón năm mới, toàn lực lượng công an đang tập trung thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm ANTT dịp Tết. Trong 1 tháng đầu cao điểm, Công an tỉnh đã tổ chức gần 310 buổi tuyên truyền, phát động phong trào "Toàn dân bảo vệ ANTQ". Thu được 37 tin có giá trị phục vụ công tác công an; vận động thu hồi được 140 khẩu súng các loại, 37 viên đạn, 25 kích điện cùng nhiều linh kiện khác. Công an xã chủ động trong công tác quản lý nhà nước về ANTT. Củng cố, phát huy hiệu quả các mô hình tự quản tại cơ sở, phát huy vai trò của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự. Qua đó, góp phần phòng ngừa tội phạm từ sớm, từ xa, từ cơ sở.

"Gắn bó với Nhân dân, khi dân cần, khi dân khó có Công an" là phương châm hành động của mỗi cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an. Với việc chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, lực lượng Công an xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh luôn nỗ lực để Nhân dân đón Tết an lành, hạnh phúc./.