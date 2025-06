Công bố quyết định thăng cấp bậc hàm, nâng lương năm 2025

Đại tá Hà Văn Tuyên, Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định cho các đồng chí được thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương năm 2025.

Năm 2025, Hội đồng xét thăng cấp, nâng lương Công an tỉnh đã xét duyệt thăng cấp bậc hàm, nâng lương cho 598 đồng chí đủ điều kiện được thăng cấp, nâng lương từ 01/6/2025 (trong đó có 297 đồng chí thuộc các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và 301 đồng chí thuộc Công an cấp xã).

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, Đại tá Hà Văn Tuyên, Giám đốc Công an tỉnh đã chúc mừng những nỗ lực, cố gắng của các cán bộ, chiến sĩ được thăng cấp bậc hàm, nâng lương năm 2025.

Đồng thời khẳng định, nhận cấp bậc hàm, bậc lương mới là niềm vinh dự, tự hào nhưng cũng đặt ra những yêu cầu nhiệm vụ nặng nề hơn đối với mỗi cán bộ chiến sĩ. Vì vậy, các đồng chí được thăng cấp, nâng lương nói riêng, CBCS lực lượng Công an tỉnh Bắc Kạn nói chung cần luôn giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, không ngừng học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt, nỗ lực cố gắng, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Trong bối cảnh Đảng ta đang thực hiện chủ trương sáp nhập, tinh gọn bộ máy, tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp (tỉnh, xã), không tổ chức chính quyền cấp huyện, đặt ra nhiều yêu cầu, nhiệm vụ mới đối với lực lượng Công an các cấp. Do đó, trong thời gian tới lãnh đạo Công an tỉnh đề nghị các đồng chí cần tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác, chủ động giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, làm tốt công tác tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền các cấp giữ vững tình hình an ninh, trật tự, góp phần xây dựng Công an tỉnh ngày càng vững mạnh toàn diện./.