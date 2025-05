Công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với hiện tượng hố sụt lún tại xã Kim Lư, huyện Na Rì

Hố sụt lún nằm giữa dải phân cách trên quốc lộ 3B thuộc địa phận xã Kim Lư, ảnh chụp từ trên cao.

Từ ngày 24/3 - 01/5/2025 đã xuất hiện 07 hố sụt lún trên địa bàn xã Kim Lư, huyện Na Rì. Hiện tượng này đe dọa trực tiếp đến an toàn của tính mạng, tài sản của người dân trong khu vực (xung quanh khu vực sụt lún có 21 hộ, 92 nhân khẩu tại thôn Hiệp Lực, xã Kim Lư và diện tích đất nông nghiệp khoảng 12ha). Hiện nay, 02 hộ gia đình đã được di dời người và tài sản đến nơi an toàn.

Hiện nay, chưa thể xác định được nguyên nhân chính dẫn đến hiện tượng sụt lún. Trong thời gian tới có nguy cơ cao sẽ tiếp tục xảy ra sụt lún, đe dọa trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng và tài sản của nhân dân trong khu vực.

Mục đích công bố tình huống khẩn cấp thiên tai: Nhằm triển khai các biện pháp khắc phục hiện tượng hố sụt lún; tổ chức sơ tán, di dời khẩn cấp dân cư, thực hiện việc hỗ trợ di dời theo quy định (tùy theo diễn biến phát triển của các hố sụt lún); kịp thời xử lý bước đầu nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và các công trình cơ sở hạ tầng của Nhà nước.

Hố sụt diễn biến phức tạp, người dân bất an.

Quyết định của tỉnh nêu các biện pháp khẩn cấp cần áp dụng ngay để ứng phó và khắc phục hậu quả nhằm ngăn chặn, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại như:

Sử dụng các vật liệu cứng như đất, đá, bê tông… lấp đầy các hố sụt lún. Đồng thời tiếp tục theo dõi hiện tượng sụt lún, kịp thời phát hiện các dấu hiệu, khoanh vùng nguy hiểm, chủ động nhanh chóng sơ tán, di dời nhân dân ra khỏi nơi nguy hiểm (nếu cần thiết); bố trí chỗ ở và đảm bảo hậu cần cho Nhân dân tại nơi sơ tán.

Trên cơ sở đánh giá nguyên nhân sơ bộ, làm việc với Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản để xây dựng Đề án đánh giá nguyên nhân sụt lún và triển khai khắc phục hố sụt lún sau khi xác định được nguyên nhân và giải pháp thực hiện.

Xây dựng dựng phương án chủ động sơ tán người, tài sản và xem xét có giải pháp xử lý khẩn cấp bước đầu đảm bảo an toàn những hộ dân bị ảnh hưởng nhằm tuyệt đối đảm bảo an toàn tính mạng của người dân, an toàn công trình hạ tầng dân sinh.../.