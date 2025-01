Công nghiệp Bắc Kạn bứt phá

Công nhân sản xuất gỗ ván dán tại Khu Công nghiệp Thanh Bình (Chợ Mới).

Mùa xuân này, ngành công nghiệp Bắc Kạn đón nhận tín hiệu khởi sắc khi kết thúc năm 2024 với tốc độ tăng trưởng ổn định trên tất cả các nhóm ngành. Đặc biệt, công nghiệp chế biến tiếp tục dẫn đầu, đạt chỉ số tăng trưởng cao nhất. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp trong năm 2024 so với năm 2023 tăng 11,73%; giá trị tăng thêm của toàn ngành công nghiệp năm 2024 (theo giá so sánh năm 2010) ước đạt 642 tỷ đồng, tăng 11,03%; giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh năm 2010) ước đạt 2.023,72 tỷ đồng, tăng 13,38% so với năm 2023 và vượt 6,51% kế hoạch năm 2024.

Tình hình thị trường ổn định, tốc độ phát triển khá. Thị trường dịp Tết cổ truyền của dân tộc diễn ra sôi động, hàng hóa phong phú đáp ứng đầy đủ nhu cầu tiêu dùng của Nhân dân, sức tiêu thụ tăng cao. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 10.120 tỷ đồng, đạt 120,6% kế hoạch, tăng 16,7% so với cùng kỳ. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu của tỉnh đạt trên 42 triệu USD, đạt hơn 130% kế hoạch; trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 35 triệu USD, đạt 152% kế hoạch.

Để có những ngày xuân thảnh thơi, những người làm công nghiệp của tỉnh đã phải trải qua một năm đầy nỗ lực. Đó là khẩn trương tổ chức hội nghị kết nối nguồn nguyên liệu cho nhà máy chế biến sâu khoáng sản. Kiên trì thu hút đầu tư, lấp đầy 100% diện tích đất Cụm công nghiệp Huyền Tụng; đầu tư hạ tầng kỹ thuật tại các cụm công nghiệp, triển khai chạy thử các dự án sản xuất xỉ giàu mangan, gang, kẽm sunfat. Sự chỉ đạo sát sao của tỉnh và nỗ lực đồng hành của các sở, ngành, địa phương trong hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất và đẩy nhanh tiến độ đầu tư đã góp phần tạo nên sức bật mới cho ngành công nghiệp tỉnh.

Sau một thời gian nỗ lực triển khai các điều kiện cần thiết theo quy định, năm 2024, tỉnh đã thành lập được 01 làng nghề, đó là Làng nghề miến dong Côn Minh. Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm nay, hàng trăm hộ dân của Làng nghề rất vui mừng, phấn khởi. Sau khi được công nhận Làng nghề với các tiêu chí hết sức nghiêm ngặt, thì doanh số bán hàng các sản phẩm miến dong tăng vọt so với mọi năm, mang lại nguồn lợi nhuận lớn cho bà con. Điều này đã tạo động lực, khích lệ cộng đồng dân cư, người dân trong xã tiếp tục mở rộng diện tích, quy mô sản xuất nhằm bảo đảm tính liên tục và bền vững của Làng nghề...

Bên cạnh những thuận lợi tạo đà tăng trưởng khá so với các địa phương trong khu vực, thì ngành công nghiệp Bắc Kạn cũng gặp không ít khó khăn do thiên tai; thiếu nguyên liệu ổn định phục vụ các dự án chế biến sâu khoáng sản, đặc biệt các nhà máy luyện kim màu chưa có giải pháp căn cơ bền vững; các nhà máy chế biến gỗ chưa có sự liên kết chặt chẽ với vùng nguyên liệu trong tỉnh, chưa nhiều vùng nguyên liệu trên địa bàn tỉnh có chứng chỉ rừng (FSC) và chưa tạo các chuỗi sản xuất sản phẩm có giá trị gia tăng cao; hoạt động sản xuất các sản phẩm chế biến thực phẩm, nông sản và đồ uống quy mô sản xuất nhỏ lẻ, sản phẩm chưa đa dạng, thị trường tiêu thụ chưa được mở rộng…

Hoạt động khai thác dưới hầm lò của Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn.

Ông Hà Sỹ Thắng, Giám đốc Sở Công thương Bắc Kạn cho biết: Với mục tiêu phát triển công nghiệp cho cả nhiệm kỳ, năm 2025, ngành Công thương tỉnh tiếp tục bám sát, quyết liệt triển khai thực hiện Đề án phát triển công nghiệp chế biến tỉnh Bắc Kạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Xây dựng kế hoạch phát triển ngành công nghiệp tỉnh Bắc Kạn 05 năm (2026 -2030). Tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng chuyển đổi số và tạo môi trường thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp công nghiệp đầu tư, đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh tại địa phương.

Tập trung đôn đốc các dự án công nghiệp đang đầu tư sớm đi vào hoạt động sản xuất, nhất là các dự án khai thác, chế biến khoáng sản; chế biến gỗ; sản xuất, gia công giày dép và sản xuất điện; hỗ trợ các cơ sở sản xuất, chế biến nông, lâm sản nâng cao năng suất, chất lượng, mẫu mã bao bì sản phẩm và tìm kiếm, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Đôn đốc các dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đẩy nhanh tiến độ đầu tư để sớm tạo ra mặt bằng thu hút các dự án thứ cấp…

Thành tích năm 2024 đã tạo đà mở ra cánh cửa phía trước cho ngành công nghiệp cất cánh. Bước vào mùa xuân mới 2025, bằng những mục tiêu, giải pháp cụ thể, ngành Công thương quyết tấm phấn đấu tăng trưởng đạt 2 con số ở mức cao hơn để góp phần tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà./.