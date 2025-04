Cử tri Phúc Lộc đề nghị quan tâm đầu tư hạ tầng sau sắp xếp đơn vị hành chính

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc với cử tri các xã Phúc Lộc, Bành Trạch và xã Hà Hiệu.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri nghe đại biểu Quốc hội thông tin về dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 9 và các vấn đề trọng tâm sẽ được Quốc hội xem xét, quyết định; kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri đã được gửi tới Kỳ họp thứ 8.

Cử tri các địa phương nêu nhiều kiến nghị tập trung vào đời sống dân sinh, phát triển hạ tầng và các vấn đề sau sáp nhập đơn vị hành chính, cụ thể như: Đề nghị sớm có phương án bố trí trụ sở làm việc cho các xã sau sắp xếp nhằm đảm bảo hoạt động quản lý điều hành được ổn định và hiệu quả. Bày tỏ băn khoăn về việc giải quyết đầu ra cho sinh viên mới tốt nghiệp trong bối cảnh tinh giản biên chế, ổn định bộ máy hành chính trong 5 năm tới.

Đồng chí Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp thu và giải trình một số ý kiến của cử tri.

Liên quan đến đầu tư hạ tầng, cử tri xã Hà Hiệu kiến nghị cần sớm xây dựng cầu cứng để đảm bảo an toàn đi lại cho hơn 500 học sinh và giáo viên Trường Tiểu học và THCS Hà Hiệu trong mùa mưa lũ. Cử tri xã Phúc Lộc đề xuất đầu tư làm đường bê tông từ tuyến đường 279 vào thôn Vằng Quan nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại và phát triển kinh tế. Cử tri thị trấn Chợ Rã đề nghị khảo sát, mở rộng ngã ba đường 279 – đoạn rẽ vào tuyến 258B đi huyện Pác Nặm do mặt đường hiện tại hẹp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Cử tri thôn Vằng Quan kiến nghị cần quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng vào thôn.

Đại diện lãnh đạo huyện Ba Bể, UBND tỉnh và Đoàn đại biểu Quốc hội đã trao đổi, làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền. Các ý kiến, kiến nghị còn lại được tiếp thu, tổng hợp để gửi tới các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết trong thời gian tới./.