Cụm thi đua số 5 triển khai nhiệm vụ học kỳ II, năm học 2024-2025

Cụm thi đua số 5 trong đó tỉnh Hòa Bình là đơn vị Trưởng khối và Bắc Kạn là Phó khối

Dự Hội nghị có lãnh đạo Vụ Tổ chức Cán bộ, Vụ Giáo dục Tiểu học, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; đại diện lãnh đạo các Sở Giáo dục và Đào tạo trong Cụm thi đua số 5.

Một tiết mục văn nghệ tại Hội nghị.

Năm học 2024-2025, là năm đầu triển khai thực hiện Kết luận số 91-KL/TW của Bộ Chính trị và tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW đổi mới căn bản, toàn diện GDĐT cùng với Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Các Sở GD&ĐT trong Cụm Thi đua số 5 nhận được sự chỉ đạo sâu sát từ Bộ Sở GD&ĐT và các cấp chính quyền, sự phối hợp hiệu quả giữa các đơn vị trong Cụm và các ban, ngành, đoàn thể tỉnh, đồng thời được sự ủng hộ mạnh mẽ từ nhân dân và sự tâm huyết của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục.

Lãnh đạo Vụ Giáo dục Tiểu học, Bộ Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại Hội nghị.

Về giáo dục mầm non, tỷ lệ trẻ nhà trẻ và mẫu giáo ra lớp đều đạt cao hơn so với mặt bằng chung toàn quốc, với 100% cơ sở mầm non bảo đảm an toàn về mọi mặt. Năm học 2024-2025 là năm đầu tiên triển khai Chương trình GDPT 2018 toàn diện từ lớp 1 đến lớp 12. Các đơn vị trong Cụm Thi đua số 5 đã tổ chức tập huấn cho giáo viên, hướng dẫn sử dụng sách giáo khoa và thực hiện quy trình lựa chọn sách giáo khoa đúng quy định. Các trường chú trọng vào phương pháp dạy học hiện đại, giáo dục STEM, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, nâng cao chất lượng kiểm tra và ôn tập để nâng cao chất lượng dạy và học.

Đại biểu Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang tham luận tại Hội nghị.

Chất lượng giáo dục đại trà có nhiều chuyển biến tích cực, tỷ lệ học sinh hoàn thành các chương trình tiểu học, THCS và tốt nghiệp THPT đều đạt tỷ lệ cao: 100% học sinh tiểu học hoàn thành chương trình, 99% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học vào học THCS (cao hơn toàn quốc), và tỷ lệ tốt nghiệp THCS và THPT lần lượt đạt trên 99% và trên 97%. Trong Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia cấp THPT năm 2024-2025, Cụm Thi đua số 5 giành được 446 giải, trong đó có 8 giải Nhất, 69 giải Nhì, 166 giải Ba và 203 giải Khuyến khích. Bắc Giang và Thái Nguyên nổi bật với tổng số giải đạt được, xếp hạng cao trong cả nước. Cụm cũng có 3 tỉnh lọt vào tốp 10 xuất sắc trong Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc 2024, với Bắc Giang xếp thứ 6, Thái Nguyên thứ 9 và Phú Thọ thứ 10.

Đại biểu Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái trình bày tham luận tại Hội nghị.

Chỉ số cải cách hành chính của các đơn vị trong ngành giáo dục được đánh giá, xếp thứ hạng cao, tiêu biểu nhất là Sở GD&ĐT Bắc Giang xếp thứ 1 các sở, ngành trên địa bàn tỉnh...

Tuy nhiên, cơ sở vật chất các trường học trong cụm còn khó khăn; các thiết bị phục vụ đổi mới Chương trình GDPT 2018, đặc biệt là thiết bị dạy và học ngoại ngữ và chuyển đổi số còn thiếu. Công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia gặp khó khăn, đặc biệt trong quy hoạch đất và kinh phí đầu tư. Đội ngũ giáo viên và nhân viên còn thiếu so với biên chế được giao, đặc biệt là giáo viên dạy Tiếng Anh, Tin học cấp tiểu học, giáo viên giảng dạy các môn mới của GDPT 2018. Quy mô giáo dục ngoài công lập tại một số tỉnh như Hòa Bình, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Yên Bái còn thấp và chưa có chính sách phát triển giáo dục ngoài công lập…

Đại biểu Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ tham luận tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, đại biểu các tỉnh thảo luận về những khó khăn và giải pháp tháo gỡ đối với triển khai thực hiện Chương trình GDPT 2018; vấn đề bồi dưỡng, phụ đạo cho các học sinh chuẩn bị thi tốt nghiệp Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025; giải quyết vướng mắc đối với vấn đề xây dựng trường chuẩn quốc gia; vấn đề thiếu giáo viên các cấp học đặc biệt là giáo viên tiểu học...

Tại Hội nghị, Cụm thi đua số 5, đề nghị Bộ GD&ĐT phối hợp với các bộ, ngành đề nghị Chính phủ điều chỉnh chính sách tiền lương đối với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục theo Nghị quyết số 29-NQ/TW, tạo điều kiện để đội ngũ nhà giáo yên tâm công tác và thu hút học sinh giỏi vào ngành sư phạm. Đề xuất với bộ, ngành, Chính phủ xem xét các chính sách về hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng giáo viên giảng dạy các môn theo chương trình GDPT 2018, đặc biệt là các môn tổ hợp, và hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em ở độ tuổi nhà trẻ. Xem xét bổ sung biên chế sự nghiệp cho các địa phương, đảm bảo đủ số lượng biên chế theo quy mô trường lớp, đặc biệt là ở các tỉnh miền núi…

Học kỳ II, năm học 2024-2025, các đơn vị tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp để hoàn thành các mục tiêu trọng tâm. Chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, đặc biệt là Chương trình GDPT 2018, và nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn. Công tác dạy chữ, dạy người và dạy nghề được đặc biệt quan tâm. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục và khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập./.