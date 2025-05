BBK - Công an tỉnh Bắc Kạn vừa ban hành kế hoạch phát động Cuộc thi “Tìm hiểu truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Cảnh sát giao thông”.

Lực lượng CSGT Công an tỉnh Bắc Kạn trong một đợt ra quân cao điểm.

Nội dung Cuộc thi tìm hiểu về lịch sử xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng CSGT; truyền thống quý báu của lực lượng CSGT trong 80 năm qua. Tìm hiểu chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông; nhiệm vụ xây dựng lực lượng CSGT thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, kỷ nguyên mới. Cảm nhận, tình cảm của Nhân dân với lực lượng CSGT, hình ảnh người chiến sĩ CSGT “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”...

Đối tượng dự thi là 100% cán bộ chiến sĩ lực lượng CSGT trên địa bàn tỉnh; cán bộ chiến sĩ Công an toàn tỉnh. Khuyến khích các tầng lớp nhân dân và người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc ở nước ngoài tham dự Cuộc thi.

Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Kạn tiếp nhận bài dự thi từ ngày 08/5/2025 đến ngày 31/8/2025. Ban Giám khảo Cuộc thi sẽ chấm điểm, lựa chọn 10 bài thi xuất sắc nhất gửi về Cục CSGT tham gia vòng chung khảo toàn quốc.

Cuộc thi nhằm tuyên truyền, giáo dục sâu rộng về truyền thống vẻ vang 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng CSGT. Khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ lực lượng CSGT. Khẳng định vai trò quan trọng của lực lượng CSGT trong sự nghiệp bảo đảm trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông./.