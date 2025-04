BBK - Từ ngày 25 - 29/4, Công an tỉnh Bắc Kạn tổ chức Đại hội khỏe “Vì an ninh Tổ quốc” lần thứ VI, năm 2025. Đại hội là một trong những hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND (19/8/1945 - 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (19/8/2005 - 19/8/2025).

Đại tá Hà Văn Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh trao Huy chương cho các VĐV đoạt giải chạy việt dã.

Đại hội khỏe “Vì an ninh Tổ quốc” lần thứ VI, năm 2025 có sự góp mặt của 485 vận động viên đến từ 26 phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và 8 khối Công an các xã, phường, thị trấn tham gia thi đấu 6 môn: Cầu lông, Pickleball, Quần vợt, Bắn súng ứng dụng, Chạy ứng dụng và Chiến sĩ Công an khoẻ.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban tổ chức Đại hội khỏe, sự quan tâm giúp đỡ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh và các đơn vị đồng hành Zocker, SYPIK, FACOLOS. Tinh thần thi đấu nhiệt tình, cao thượng, đoàn kết của các vận động viên, các đơn vị đã khắc phục khó khăn về cơ sở vật chất, lựa chọn những cán bộ, chiến sĩ tiêu biểu nhất trong phong trào thể dục, thể thao của đơn vị để luyện tập, thi đấu tại Đại hội khỏe.

VĐV Nông Thị Điệp khối Công an Bạch Thông về Nhất nội dung chạy việt dã nữ.

Qua 05 ngày thi đấu, Ban tổ chức đã trao 20 giải Nhất, 20 giải Nhì, 20 giải Nhì, 20 giải Ba và 12 giải Khuyến khích đối với nội dung cá nhân và đồng đội.

Đại hội khỏe nhằm đánh giá kết quả, chất lượng công tác rèn luyện thể dục, thể thao của lực lượng Công an, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong học tập, chiến đấu, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, tư thế, lễ tiết tác phong và ứng xử của toàn lực lượng.

Đây là dịp để tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong cán bộ chiến sĩ và Nhân dân về truyền thống vẻ vang 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân. Đồng thời là dịp để động viên, khích lệ cán bộ, chiến sĩ tích cực học tập, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hết lòng phụng sự Tổ quốc, Nhân dân và bảo đảm ninh trật tự trong tình hình mới./.