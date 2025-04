Đảng bộ UBND tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 2

Đồng chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh; Đinh Quang Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh; Trương Văn Vĩnh, Phó Bí thư Chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh.

Hội nghị BCH Đảng bộ UBND tỉnh lần thứ 2.

Báo cáo công tác quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2025 nêu tại Hội nghị cho thấy: Ngay sau khi thành lập, Đảng ủy UBND tỉnh đã nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, đảm bảo công việc không bị gián đoạn. Việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nghị quyết quan trọng, sắp xếp tổ chức bộ máy, cải cách hành chính và phát triển kinh tế - xã hội được triển khai quyết liệt, các hoạt động kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển ổn định; các mục tiêu an sinh xã hội được duy trì. Tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được giữ vững…

Đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh đã kịp thời tham mưu ban hành Quy chế làm việc, xây dựng chương trình công tác năm 2025. Việc triển khai, quán triệt, học tập các nghị quyết của Đảng đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng; công tác giáo dục chính trị tư tưởng được chú trọng. Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã tích cực, chủ động tham mưu cho cấp ủy ban hành chương trình kiểm tra, giám sát năm 2025. Công tác dân vận tiếp tục được đổi mới…

Tại Hội nghị, các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ UBND tỉnh đã đưa ra nhiều ý kiến thảo luận xoay quanh các nội dung thực hiện chỉ tiêu phát triển KT-XH năm 2025; công tác chính trị, tư tưởng và đạo đức; công tác tổ chức, cán bộ; công tác xây dựng tổ chức đảng, đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng và công tác nội chính và phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; công tác dân vận và hoạt động các tổ chức chính trị-xã hội…

Các đại biểu đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo.

Về phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới Đảng ủy UBND tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội năm 2025. Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện 04 chương trình trọng tâm của Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII theo các Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy. Đổi mới quán triệt, triển khai, phổ biến các văn bản của Trung ương, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt, triển khai thực hiện, sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Đảng. Thực hiện đồng bộ việc tinh gọn tổ chức bộ máy gắn với cơ cấu lại, sử dụng số lượng biên chế hợp lý, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bị tác động, ảnh hưởng do sắp xếp tổ chức bộ máy. Quán triệt thực hiện nghiêm các quy định về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng. Lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, quan tâm củng cố tổ chức, phát triển đoàn viên, hội viên…

Tại Hội nghị, đồng chí Đinh Quang Tuyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh thông qua Nghị quyết Hội nghị BCH Đảng bộ UBND tỉnh lần thứ 2, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh ghi nhận những nỗ lực trong hoạt động của Đảng ủy UBND tỉnh. Đồng chí khẳng định những kết quả đạt được cũng như việc chỉ rõ khó khăn, giải pháp, hướng khắc phục là điều kiện quan trọng để thực hiện nhiệm vụ tốt hơn trong thời gian tới.

Đồng chí nhấn mạnh, trong quá trình tinh giản sắp xếp bộ máy, mỗi cán bộ, đảng viên cần nỗ lực thực hiện tốt nhất nhiệm vụ được giao; vững vàng, chủ động thực hiện những công việc còn tồn đọng, vướng mắc. Đồng thời, mỗi cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, có bản lĩnh “5 vững”: Vững mạnh về đội ngũ cán bộ. Vững tâm trước thay đổi. Vững vàng trước thử thách. Vững tin về tương lai. Vững bước tiến lên trong mọi hoàn cảnh.

Mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân có tâm thế và hành động phù hợp với bối cảnh, thống nhất thực hiện. Tập trung đẩy nhanh tiến độ đầu tư công, giữ vững nhịp tăng trưởng chung của tỉnh. Tiếp tục phát triển thế mạnh. Tăng cường xử lý tài sản dôi dư. Tiếp tục thực hiện tốt các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch để quảng bá tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Đồng thời, thực hiện tốt Cuộc vận động chung tay xóa nhà tạm nhà dột nát. Tiếp tục thực hiện công tác sắp xếp, tổ chức bộ máy với tốc độ nhanh, không để gián đoạn, công việc phải thông suốt và đạt được mục tiêu đề ra. Tập trung thực hiện chủ trương sáp nhập xã, sáp nhập tỉnh...

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh; thăm nắm tư tưởng cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Bên cạnh đó, xác định tinh thần hết mình thực hiện các nhiệm vụ, đóng góp cho quê hương. Tiếp tục quan tâm thực hiện công tác giải quyết khiếu nại tố cáo, quyết tâm hành động nhằm mang lại hiệu quả cao nhất…/.