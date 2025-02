Đăng tải, chia sẻ thông tin ảnh hưởng uy tín của cơ quan, tổ chức, 02 công dân bị nhắc nhở

BBK - Phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an tỉnh Bắc Kạn vừa nhắc nhở 02 công dân có hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của cơ quan, tổ chức.

Cơ quan Công an nhắc nhở bà S.T.P

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh Chính trị nội bộ phát hiện tài khoản Facebook của bà S.T.P, sinh năm 1977, trú tại tổ 7, phường Xuất Hóa, thành phố Bắc Kạn chia sẻ 01 đoạn clip ghi có nội dung xấu độc chưa được kiểm chứng liên quan đến vụ việc quân nhân Nguyễn Văn Nghiệp tử vong.

Ngày 15/02, Phòng An ninh Chính trị nội bộ đã mời bà S.T.P đến cơ quan Công an để làm rõ sự việc. Tại cơ quan Công an, bà P. thừa nhận hành vi trên, sau khi được cơ quan Công an nhắc nhở, đã tự nguyện gỡ bỏ bài viết và cam kết không tái phạm.

Cũng thời gian này, qua công tác phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Cảnh sát giao thông phát hiện trên mạng xã hội Tiktok có 01 tài khoản livestream có nội dung liên quan đến lực lượng Cảnh sát giao thông của Công an tỉnh Bắc Kạn.

Cụ thể: Trong phiên livestream có 01 người phụ nữ (qua xác minh là bà H.T.H, sinh năm 1989, trú tại tổ 11C phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, hiện đang công tác tại Trường Mầm non Sông Cầu) nói về việc bản thân chứng kiến lực lượng Cảnh sát giao thông làm việc trên tuyến đường Kon Tum thuộc tỉnh Bắc Kạn. Bà H đã có nhiều phát ngôn, nhận định, ý kiến cá nhân mang tính phiến diện, có dấu hiệu xúc phạm uy tín và dấu hiệu “báo chốt” kiểm tra của Công an tỉnh. Sau khi nhận thấy hành vi của bản thân không được chuẩn mực, bà H đã tự giác đến khai báo và nhận lỗi với Công an tỉnh về sự việc trên.

Bà H.T.H bị Công an nhắc nhở.

Ngày 15/02, Phòng An ninh Chính trị nội bộ Công an tỉnh đã tiến hành làm việc với bà H. Quá trình làm việc bà H. thừa nhận bản thân là người livestream trong tối 12/02, do chưa nhận thức được đầy đủ về quy trình thi hành công vụ của lực lượng Cảnh sát giao thông nên đã có những phát ngôn gây ảnh hưởng đến lực lượng Công an. Ngày 17/02, Phòng An ninh Chính trị nội bộ đã tiến hành nhắc nhở, yêu cầu cam kết không tái phạm và thông báo đề nghị kiểm điểm đến cơ quan công tác của bà H.T.H.

Hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân”, vi phạm quy định tại điểm a, Khoản 1, Điều 101, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử, quy định phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với tổ chức và từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với cá nhân.

Mỗi người cần nâng cao ý thức, kiểm tra, xác minh thông tin trước khi đăng tải, chia sẻ trên mạng xã hội. Tuyệt đối không đăng tải, chia sẻ những thông tin sai lệch, chưa được kiểm chứng, gây ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân./.